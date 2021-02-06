Актриса Глаголева переживала «мистические» изменения в здоровье перед смертью

Москва, 6 февраля. Пораженные органы онкобольной актрисы Веры Глаголевой чудесным образом восстановились. Об этом рассказал ее муж, бизнесмен Кирилл Шубский.

Глаголева в качестве режиссера работала над созданием мелодрамы «Две женщины». Супруг артистки уверен, что именно эта картина повлияла на состояние здоровья его супруги. Он поделился своими воспоминаниями в документальном фильме на Первом канале «Не сломанный свет».

«Мы поехали в клинику, и я, может быть, впервые увидел, что бывает чудо. У нее были поражены многие органы, но все они, по сути, восстановились. Все показатели — прямые и косвенные — были в норме. Это воздействие фильма или каких-то внутренних резервов организма? Какие-то элементы мистики в этом есть», — рассказал Шубский.

Улучшение состояния здоровья впечатлило и саму Глаголеву, она звонила друзьям и назвала себя птицей Фениксом. Так ее в шутку стали называть и родственники.

Ранее дочь Веры Глаголевой Анна Нахапетова в день своего 42-летия поделилась в Сети редким кадром из своего детства. Артистка театра призналась, что раньше никогда не видела этот снимок.