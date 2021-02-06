Человечеству может угрожать пандемия нового вируса

Москва, 6 февраля. Самым опасным вирусом, которому ученые сейчас не уделяют внимание, является Нипах. Инфицированные могут страдать от отека мозга.

Силы международного научного сообщества сейчас брошены на изучение коронавируса и разработку эффективных вакцин. Исследования многих опасных вирусов прекратили, передает РИА Новости.

Эксперты ВОЗ на 73-й сессии Всемирной ассамблеи посоветовали разработать препараты против 16 самых опасных вирусов. От Нипаха, который входит в этот список, умирают от 40 до 75 процентов зараженных. У 20 процентов из числа всех выздоровевших наблюдаются конвульсии и изменения личности.

Клинический психолог Анна Найтова ранее объяснила, что такое «коронафобия» и как с ней бороться. Этот страх негативно сказывается на привычном укладе человека.