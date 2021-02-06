Судан предложил включить США в переговорный процесс по плотине «Возрождение»

Хартум, 6 февраля. США, страны ЕС и Африки могут стать посредниками в переговорном процессе Судана, Египта и Эфиопии по великой плотине «Возрождение» (Хидасэ), пишет Step Agency.

Прения по поводу эксплуатации дамбы на реке Голубой Нил между Хартумом, Каиром и Аддис-Абебой продолжаются не один год. В 2021-ом к дискуссии присоединился председатель Африканского союза (АС), однако участие организации не принесло ощутимых результатов.

В итоге официальные лица Судана выступили с предложением обратиться за помощью к европейским странам и Соединенным Штатам. Также они напомнили, что любая попытка заполнить плотину в июле будет представлять угрозу национальной безопасности республики, что является неприемлемым шагом.

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» в рамках спецпроекта «Война за воду» рассказывала, что трехсторонний диалог между Суданом, Египтом и Эфиопией по Хидасэ зашел в тупик. Аддис-Абеба настаивает на эксплуатации дамбы ради выработки электричества, а Хартум и Каир выступают против ввиду того, что сооружение негативно повлияет на русло реки Голубой Нил. Это может привести к социально-экономическому кризису для обоих государств.