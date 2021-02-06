Российские снайперы первыми в мире осваивают приемы ведения огня по БПЛА

Душанбе, 6 февраля. Бойцы стрелковой роты 201-й военной базы ВС России, расположенной в Таджикистане, создали уникальные приемы по ведению снайперского огня, сообщает издание «Красная звезда».

По информации авторов издания, методика подготовки снайперов на этой военной базе представляет собой регулярные тренировки на специальных полигонах Ляур и Самбули. На этих площадках находятся уникальные тренажеры, которые наиболее точно имитируют вражеские объекты и воспроизводят различный рельеф местности.

При этом сообщается, что военнослужащие стрелковой роты обучаются новейшим тактическим приемам, которые на данный момент не имеют аналогов в иностранных армиях. На полигонах российские снайперы получили возможность учиться вести прицельный огонь по быстродвижущимся объектам в воздухе, таким как беспилотные летательные аппараты и разведывательные дроны.

Обозреватели считают, что данные навыки станут неприятным сюрпризом для любых сил, которые попытаются провести разведку по воздуху.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало, как снайперы общевойсковой армии Западного военного округа прошли подготовку на базе спецшколы в Ленинградской области.