Киев, 6 февраля. Несколько источников СМИ в президентской партии «Слуга народа» рассказал о резком увеличении уровня заработной платы украинских депутатов.

Ранее минимальная ставка для чиновников составляла 5 тысяч долларов. Теперь «слуги народа» получают в три раза больше, передает портал Украинский портал «Страна».

«Суммы зарплат в конвертах резко выросли — минимум до 15 000 долларов у рядовых депутатов», — рассказал ряд источников журналистам.

Отмечается, что эти деньги выплачиваются чиновникам «в конвертах». Собеседники издания добавили, что была введена и система штрафов. Денежные взыскания будут удерживаться за отказ голосовать по важным законопроектам. И не только: в отдельных случаях депутатов могут полностью лишить «конверта».

Огромные суммы Украине приносит маневр с российским топливом, рассказал экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. Киев зарабатывает на непрямых поставках газа и нефти из РФ, документально оформляя топливо как полученное из Европы, передает ФАН.