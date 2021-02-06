На Украине прогнозируют рост цен на услуги ЖКХ и ж/д перевозки

Киев, 6 февраля. Министерство экономического развития и торговли Украины представило разные варианты развития экономики страны до 2024 года.

Согласно документу, при оптимистичном сценарии стоимость газа для граждан страны в текущем году увеличится на 20 процентов. Через год цены на топливо поднимутся еще на 10 процентов, а в 2023-2024 годах будут расти на 5 процентов ежегодно, ожидают в Киеве.

Тарифы на централизованное отопление и горячую воду отреагируют на ситуацию: в этом году украинцам за них придется заплатить на 16-18 процентов больше, чем в 2020-м. В 2022 году рост составит от 6 до 9 процентов, а в 2023-2024 годах — от 3 до 5 процентов.

«Не обойдет рост тарифов и железнодорожные перевозки. <...> За текущий год стоимость билетов для пассажиров вырастет на 22%», — предупреждает ведомство.

В последующие годы рост не прекратится — в 2022 году билеты подорожают на 15-26 процентов, в 2023 году — на 6,5-15 процентов, а в 2024 — еще на 6,5-10 процентов. Увеличится и стоимость электроэнергии: на 38 процентов либо на 52 процента. В 2022 году электричество подорожает еще на 15-20 процентов, добавили в министерстве.

Огромные суммы приносит Киеву маневр с российским топливом. Украина зарабатывает на непрямых поставках газа и нефти из РФ, рассказал журналистам экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.