Американская телеведущая назвала виновных в проигрыше Дональда Трампа на выборах

Телеведущая американского телеканала Fox News Лаура Ингрэм в пятничном эфире заявила об «обширном заговоре» социальных сетей, активистов движения Black Lives Matter и крупных бизнесменов. Целью было свержение бывшего президента США Дональда Трампа. Ингрэм сделала упор на нечестную борьбу демократов, развязавших настоящую войну против экс-лидера страны.

В первую очередь телеведущая обратила внимание на социальные сети. Они в прямом смысле «терроризировали» Трампа и скрывали правду о семье Джо Байдена во время коррупционного скандала, который развернулся вокруг его сына — Хантера Байдена.

«Это большие и влиятельные технологии. Ни для кого не секрет, что Марк Цукерберг из Facebook и Джек Дорси из Twitter — ярые левые, поддерживающие Байдена», — обратила внимание Ингрэм.

Лаура подчеркнула, что поддержка Цукерберга и Дорси была очевидной. В очередной раз это стало понятным, когда социальные сети ограничили тираж новостей New York Post о документах, разоблачавших зарубежные, деловые интересы Хантера, найденные в его ноутбуке.

Ведущая обратила внимание на то, что американцы не были в курсе всех подробностей дела Хантера. Если бы они знали больше, то на президентских выборах за Джо проголосовала бы меньшая часть.

«Опрос, проведенный в ноябре, показал, что 4,6% избирателей Байдена не проголосовали бы за него, если бы они знали о скандале с Хантером Байденом. Байден опередил Трампа только на 4,4% голосов», — сказала она.

Журналист отметила, что ключевой фигурой в сговоре был основатель и владелец Facebook Марк Цукерберг. Он проспонсировал либералов и оказал колоссальное влияние на американское общество.

«Цукерберг пожертвовал 300 миллионов долларов местным избирательным участкам и либеральным активистам, маскирующимся под беспартийных избирателей-просветителей. Они расширили голосование по почте и зарегистрировали миллионы избирателей», — объяснила Лаура.

Общественное движение BLM, которое якобы выступает против расизма в отношении чернокожих и против полицейского насилия, по мнению женщины, также сыграло значительную роль.

«BLM – это вторая часть сговора. Активисты этого движения — верные пехотинцы Байдена», — не скрывала Лаура своего раздражения.

Ведущая также упомянула крупный бизнес. По ее словам, якобы выступающая за бизнес американская торговая палата в прошлом году поддержала 23 демократов, 18 из которых выступали за иностранную дешевую рабочую силу.

«Трамп держал рынки труда в напряжении, ограничивая рабочие визы и обеспечивая безопасность нашей границы. Это было здорово для американских рабочих. Торговая Палата его ненавидела, для них это было невыгодно», — сказала она.

Ингрэм поделилась мнением, что Вашингтон будет находиться под контролем демократов не менее двух лет. И за это время в США может произойти много потрясений.

«Чем дольше они будут управлять страной, тем больше катастрофических последствий от их политики мы увидим в США. Нужно покончить с этим и вернуть того, кто даст гражданам большие возможности, а не будет просто манипулировать ими», — заключила она.

Ранее ФАН сообщал о переезде Хантера Байдена в роскошный особняк стоимостью 5,4 млн долларов. Своим поступком сын президента настроил американскую общественность против своей семьи, американцы даже призвали к импичменту лидера страны Джо Байдена.