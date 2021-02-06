Силы ПВО Балтийского флота начали подготовку к АрМИ-2021

Санкт-Петербург, 6 февраля. Лучшие расчеты сил ПВО Балтийского флота смогут принять участие в Армейских международных играх, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

По информации пресс-службы, расчеты зенитных ракетных систем и комплексов С-400, С-300, «Панцирь-С» соединения противовоздушной обороны Балтийского флота приступили к тренировкам для участия в конкурсе «Ключи от неба», который будет проходить в рамках Армейских международных игр.

Служащим сил ПВО будет необходимо обнаружить, захватить и уничтожить средства условного противника, который будет вести нападение с воздуха. Атаку будут имитировать самолеты морской авиации. Помимо этого жюри проверит способности военнослужащих в тактической, огневой, ракетно-стрелковой и другой подготовке.

Также сообщается, что финальный этап конкурса «Ключи от неба» пройдет на АрМИ-2021 летом на территории полигона Ашулук.

Ранее свою подготовку к АрМИ-2021 начали танкисты Южного военного округа. Федеральное агентство новостей сообщало, что военнослужащие ЮВО прибыли на полигон Тарское для подготовки к конкурсу «Танковый биатлон».