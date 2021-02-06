Иногда он просто говорит глупости: Владимир Корнилов о заявлении Михаила Саакашвили

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украине после закрытия трех оппозиционных телеканалов может грозить потеря Херсона и Мариуполя. Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов поделился с ФАН своим мнением о спорном заявлении.

Многие украинцы, по словам Корнилова, «могли расстроиться» после таких слов Саакашвили. Например, жители Одессы и Харькова.

«Поскольку их-то Саакашвили не назвал, соответственно они не так сразу попадут в состав России. Поэтому конечно же переживают, что он только обнадежил жителей Херсона и Мариуполя. Там-то наверняка уже праздник объявили в этой связи», — рассказал собеседник ФАН.

При этом заявление бывшего президента Грузии самого Корнилова не удивило. Политический обозреватель признался, что Саакашвили «сто раз стращал войной с Россией и нападением с ее стороны».

«И сейчас он заявил о том, что теперь после закрытия трех телевизионных каналов Россия будет использовать все поводы для того, чтобы начать агрессию. Тем более, что ей нужно снабжать Крым — восстанавливать снабжение водой и так далее. Вы посмотрите, сколько подобных заявлений Саакашвили было за последние несколько лет, и сколько из них сбылись», — добавил политический обозреватель МИА «Россия сегодня».

Однако, по словам Корнилова, Россия пока не собирается ни на кого нападать или куда-то двигаться. Он вспомнил слова российского лидера Владимира Путина на этот счет.

«При этом давайте не забывать слова, которые всегда будут актуальны — слова Владимира Путина о том, что если Украина начнет какую-то военную авантюру в Донбассе, то встанет вопрос об украинской государственности. Соответственно, если Украина никуда соваться не будет, то никто никого трогать не будет. Если сунется — тогда, думаю, начнутся проблемы внутри самой страны: и Херсоне, и в Мариуполе тоже», — рассказал эксперт.

Саакашвили, по мнению Корнилова, тесно связан с «соросовскими структурами». Поэтому это не означает, что любую мысль, которую Джордж Сорос хочет рассказать, надо обязательно озвучивать через экс-президента Грузии.

«Иногда он просто говорит глупости. Да, Саакашвили такой. Он часто говорит глупости от всего сердца, от души. Вы же не думаете, что это Сорос попросил Саакашвили покричать Арсену Авакову «Бе-бе-бе»?», — резюмировал Корнилов.

Недавно высказывания бывшего президента не на шутку разозли генерального продюсера телеканала «Матч ТВ» Тину Канделаки. Саакашвили заявлял, что намерен вернуться к власти в Грузии, а телеведущая назвала его «историческим проходимцем» и «террористом».