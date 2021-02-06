В Тульской области в колонию пытались передать 35 телефонов в одной посылке

Тула, 6 февраля. Посылку с запрещенными предметами задержали бдительные сотрудники исправительной колонии №4 в Тульской области. 35 мобильников и столько же зарядных устройств к ним. Их отправил житель Московской области одному из осужденных.

«Сотрудников колонии очень удивила такая посылка, – рассказала ФАН начальник пресс-службы УФСИН России по Тульской области Маргарита Римар. – На что рассчитывал человек, который ее отправлял, не понятно. Ведь все посылки самым тщательным образом досматриваются. И то, что она дойдет до адресата, шансов не было».

Теперь наказание грозит и тому, кто оправил запрещенные предметы столь дерзким способом, и тому, кто с нетерпением ждал посылку. Но так и не дождался.

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