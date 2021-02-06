Судно «Фортуна» приступило к укладке «Северного потока — 2» в водах Дании

Цуг, 6 февраля. Судно «Фортуна» завершило морские испытания в водах Дании. Оно приступило к укладке труб газопровода «Северный поток — 2». Информацию сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG.

«Северный поток — 2» станет магистралью, по которой российский газ будет поставляться в Германию. Он будет пролегать по дну Балтийского моря.

Федеральное агентство новостей информировало, что ранее Австрия поддержала строительство трубопровода. Канцлер страны Себастьян Курц заявил, что «СП-2» будет отвечать интересам многих стран Евросоюза.