ВСУ выпустили по территории ДНР 24 мины и снаряда

Донецк, 6 февраля. Вооруженные силы Украины обстреляли территорию Донецкой народной республики минами и снарядами.

Украинская армия выпустила по территории ДНР 12 снарядов калибром 122 миллиметра и 12 мин калибром 120 миллиметров. Инцидент произошел 6 февраля. Об этом сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В конце июля 2020 года на Донбассе в силу вступили дополнительные меры обеспечения перемирия, которые предполагают полный запрет на ведение огня и размещение вооружения в населенных пунктах и вблизи их. Кроме того, запрещены наступательные и разведывательно-диверсионные действия.

Тем не менее, после соглашения о перемирии ВСУ и войска ДНР продолжают стрельбу.

Ранее ВСУ обстреляли из миномета донецкое село Ленинское. Украинские военные выпустили 12 минометных боеприпасов.