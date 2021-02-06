Продюсер «На-На» Алибасов был замечен в инвалидном кресле в аэропорту Москвы

Москва, 6 февраля. Известный российский музыкальный продюсер Бари Алибасов улетел из Москвы в Калининград вместе со своим сыном Бари-младшим.

Журналисты случайно заметили 73-летнего менеджера группы «На-На» в столичном аэропорту. Алибасов с трудом передвигался на инвалидной коляске, рядом с ним находился его 36-летний наследник, сообщает «СтарХит». Известно, что продюсер недавно выписался из наркологической клиники.

Адвокат Александр Бенхин подтвердил, что Бари-младший забрал отца и отвез его в аэропорт. У эпатажного продюсера начались боли в ногах, поэтому он пока не ходит. Кроме того, наследник заявил, что Алибасов страдает провалами в памяти, и этот процесс очень быстро развивается.

Ранее сообщалось, что в последние два года жизнь семьи Алибасовых была под пристальным наблюдением СМИ благодаря их PR-агенту, директору компании «Красное слово» Вадиму Горжанкину.

Все громкие истории с участием продюсера «На-На» (отравление «Кротом», женитьба на актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной, раздел столичной недвижимости) начались с того момента, как Горжанкин стал работать на Алибасова. Однако на днях пиарщик по неизвестной причине сложил свои полномочия.