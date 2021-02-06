Избранный премьер-министр назвал основные задачи переходного правительства Ливии

Триполи, 6 февраля. Избранный на пост премьер-министра Правительства национального единства Ливии Абд аль-Хамид Дабиба обозначил фронт работы переходного исполнительного органа на ближайшее будущее, пишет Akhbar Libya 24.

Бывший бизнесмен из Мисураты в официальном Twitter-аккаунте рассказал, что в период до 24 декабря 2021 года новое правительство займется разрешением основных препятствий на пути к миру и благополучию всех граждан североафриканского государства.

«Мы будем серьезно работать над принятием решений по снижению централизации и разрешению проблем южной части Ливии, особенно в области здравоохранения, инфраструктуры и нефтяных объектов. Это станет одним из главных приоритетов работы правительства», — заявил Абд аль-Хамида Дабиба.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала результаты голосования 75 участников Форума политического диалога в Женеве. По итогам подсчета бюллетеней председателем Президентского совета стал Мухаммад Юнис аль-Манфи, а членами ведомства Абдалла Хусейн аль-Лафи и Муса аль-Куни.