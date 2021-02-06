Депутаты Рады заставят полицию штрафовать граждан за георгиевскую ленту

Киев, 6 февраля. Украинские народные избранники направили на рассмотрение Рады законопроект, который обязывает правоохранителей выписывать гражданам штрафы за ношение георгиевской ленты.

Проект о запрете носки символики был внедрен на Украине еще в 2017 году. Однако в законе не было прописано, на кого возлагаются обязанности по взиманию штрафов с украинцев.

«Депутаты волнуются. Мол, как же так, наказывать уже разрешили, а процедуру толком не прописали. Кто покарает, когда?», — появилась запись в Telegram-канале.

Федеральное агентство новостей сообщало, что языковой вопрос на Украине может толкнуть Одессу и Харьков «на выход».