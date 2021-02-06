Если вы на улице видите маленькое, счастливое, энергичное и пушистое создание, то наверняка перед вами померанский шпиц. Как оказалось, эти собаки устроены совсем непросто. У них отлично развит интеллект, они послушные, верные друзья и даже хорошие защитники. Мы предлагаем поближе познакомиться с этой породой, узнать об особенностях, а также о том, как правильно воспитывать пушистых малышей и как выбрать собаку у заводчиков.

История породы

Те, кто только хочет завести себе собаку этой породы, или уже ее имеет, наверняка даже представить не могут, что предки этих пушистых крох были в разы крупнее, выносливее и проживали на севере. Благодаря археологическим раскопкам удалось выяснить, что их прародителями были так называемые торфяные собаки, которых использовали для передвижения.

Все начало кардинально меняться вы эпоху Средневековья. Их внешность и энергия привлекла особое внимание европейских аристократов. Знатные особы все чаще стали хвастаться не только своими прекрасными платьями, но и маленькими пушистыми спутниками. Согласно истории, первооткрывателями померанских шпицев именно в качестве домашней маленькой собачки можно назвать жителей Германии. Именно в этой стране на рубеже XVII-XVIII веков начали заниматься разведением такой породы как шпицхунд, которая в дальнейшем распространилась по всем близлежащим странам.

Стоит отметить, что первые шпицы весили порядка 15 килограммов! Поэтому собаководы, которые занимались разведением этой породы, отбирали самых маленьких особей и пытались получить более компактный выводок.

Судьба этой породы поменялась в тот момент, когда британская королева Виктория во время своего визита во Флоренцию увидела померанского шпица по имени Марко. Королева не смогла устоять перед его обаянием, поэтому вскоре он отправился с ней домой, где дело по разведению породы было продолжено. С тех пор эти собаки стали завсегдатаями различных выставок. Они получали массу наград, побеждали на международных конкурсах, благодаря чему в конце XIX века появился клуб собаководов. Войти в него могли исключительно зажиточные дамы и представители знатных родов. Они занимались не только организацией различных конкурсов для собак, но и основали множество питомников, где разводились и содержались шпицы. Кстати, в то время каждый питомник занимался разведением собак определенного окраса.

Старания английских собаководов не остались без внимания. В конце XIX века породой заинтересовались в Америке. Шпицы были завезены в США, где долгое время их не признавали как отдельную породу. Однако в XX веке ситуация кардинально поменялась, и в США наконец была организована первая выставка для померанских шпицев. Несмотря на то, что порода выглядела изумительно, американские селекционеры все равно пытались внести в нее свои коррективы. Однако спустя время их попытки по выведению более маленьких шпицев были окончены. Дело в том, что сильное уменьшение пропорций тела плохо сказывалось на здоровье собак и их способности продолжать род. Кроме того, во время экспериментов они выяснили, что поддерживать голубой окрас шерсти собак сложнее всего, а белые шпицы крупнее своих сородичей.

Из этой истории можно сделать вывод, что порода прошла очень долгий и нелегкий путь. Однако это точно стоило того, ведь сейчас эти пушистые колобки радуют своих владельцев, поражают их своей сообразительностью, умиляют и каждый день дарят им счастье. Поэтому если вы хотите приобрести себе маленького, пушистого и доброго компаньона, то выбор однозначен — это померанский шпиц.

Внешность померанского шпица

Как мы уже говорили ранее, померанские шпицы относятся к карликовым породам собак. Несмотря на их плотное телосложение и достаточно развитые мышцы, эти собаки все равно очень грациозны и изящны. Согласно принятому стандарту, высота шпица в холке должна равняться длине его туловища и составлять 18-22 см. Масса этих пушистиков пропорциональна их росту и всегда находится где-то в пределах 1,5-3,2 кг. Идеалом для выставочных пород принято считать два килограмма.

А теперь давайте подробно рассмотрим все особенности строения этой обаятельной собаки

Голова и череп — имеют клиновидную форму, поскольку кости черепа сильно сужаются к носу. Лоб округлый, задняя часть головы широкая, выражен затылочный бугор. Из-за пухлых щечек у этих собак практически не видны скулы.

Морда — ее украшает маленький и аккуратный носик, который чаще всего имеет черный цвет. Однако у собака рыжего окраса нос может быть коричневым. Губы обычно имеют тот же цвет, что и нос.

Уши — имеют треугольную форму и располагаются близко друг к другу на самой макушке. Кончик у ушей острый и довольно жесткий. Кстати, у щенков уши висят, однако не стоит пугаться, поскольку они поднимаются по мере взросления собаки.

Глаза — из-за того, что у этой породы собак глаза имеют миндалевидную или овальную форму, их взгляд может показаться немного хитрым. Такая необычная особенность придает этим четвероногим сходство с лисами. Веки обычно имеют черный цвет, однако у рыжих собак они могут быть намного светлее.

Челюсти и зубы — как правило, эти собаки имеют ножницевидный прикус (верхняя челюсть закрывает нижнюю). Но встречается и прямой, который не признается дефектом. Всего у померанцев 42 зуба, у некоторых особей отсутствуют премоляры.

Шея — достаточно сильная, средней длины, имеет слегка выгнутую форму. Обрамляет ее пышная грива.

Корпус — шея у этой породы собак заканчивается там, где холка. Далее начинается короткая спина, круп прямой и тоже короткий. Грудь развита хорошо, живот подтянут, ребра хорошо прощупываются.

Хвост — для размера померанцев их хвост имеет среднюю длину. Располагается высоко, закручен в кольцо и обычно лежит на спине собаки.

Передние конечности — расположены на широком расстоянии друг от друга. Пальцы прилегают друг к другу довольно плотно, что придает лапкам аккуратный и нежный вид. Почти у всех померанцев подушечки и когти имеют черный оттенок. Однако собаки с рыжим и кремовым оттенком шерсти имеют более светлые лапы.

Задние конечности — располагаются параллельно друг другу. Сами лапки отличаются от передних — они не такие изящные и круглые. Подушечки пальцев и когти также имеют черный оттенок.

Движения — померанские шпицы легкие и подвижные собаки. При ходьбе они слегка отталкиваются задними лапами и там самым слегка пружинят.

Шерсть — тело этих собак полностью покрыто длинной шерстью. Причем под основной шерстью находится плотный подшерсток, который также покрывает голову, ушки и тыльную сторону конечностей. Остальная часть тела покрыта густой и прямой шерстью. Закрученный хвост сливается с длинными шерстинками на задних лапах, делая попу померанцев похожей на шарик.

Окрас — в наши дни выделяется ровно десять оттенков шерсти померанских шпицев: белый, голубой, черный, кремовый, оранжевый, соболиный, голубой или черный с подпалом, шоколадный и двухцветный. Бывают и пятнистые собаки, шерсть которых окрашена в один светлый оттенок, при этом по ней равномерно распределены пятна другого цвета.

Если у собаки выявлены какие-либо отклонения от установленного стандарта, то это автоматически считается дефектом.

Среди дефектов обычно выделяют:

сильное сужение черепа от затылка к носу;

слишком плоская или наоборот очень круглая голова;

постоянно слезящиеся глаза, которые имеют светлый оттенок и находятся навыкате;

веки, мочки носа и губы телесного оттенка;

прихрамывание, вальяжная походка вразвалочку;

хвост с двойным кольцом на кончике.

Есть еще несколько нюансов, из-за которых собаку моментально дисквалифицируют с соревнований:

трусость и боязливое поведение;

наличие родничка на черепе у взрослой собаки;

не до конца поднявшиеся уши;

неправильный прикус;

болезни век.

Характер померанского шпица

Если у владельца померанского шпица поинтересоваться, какой у их питомца характер, то все в один голос скажут вам, что эти четвероногие чрезвычайно активные, добрые и забавные.

Мнение о том, что померанцы исключительно декоративные собаки, которые целыми днями лежат на кровати и занимаются просмотром сновидений, крайне ошибочно. Ведь эти четвероногие предпочитают активные прогулки, игры и всяческие хулиганства. Так что каждая прогулка с этим малышом станет для вас самым настоящим приключением.

Огромным плюсом можно назвать то, что представители этой породы очень легко уживаются со своими хозяевами и быстро подстраиваются под их режим и стиль жизни. Если вы не привыкли вставать рано, то ваш четвероногий друг не будет шуметь и будить вас. Они дождутся того момента, как вы проснетесь, и поспешат вас расцеловать.

Стоит отметить, что эти собаки сильно привязываются к семьям, в которых они живут. Поэтому если они остаются дома в полном одиночестве, то будут искренне скучать и грустить без вас. Шпицы всегда находятся рядом со своими хозяевами, и перед приобретением собаки вам нужно это учесть. Пушистый хвостик будет следовать за вами в ванную, на кухню, на прогулку и в кровать. Этот комочек будет каждую секунду дарить вам свою любовь и делиться неиссякаемой радостью.

Если в квартире или доме внезапно что-то зашуршало или упало, то будьте готовы к звонкому и заливистому лаю. С одной стороны, это очень полезная привычка, поскольку так собака, несмотря на свои крошечные размеры, может отпугнуть незваных гостей. Но в том случае, если вы живете в многоквартирном доме, частый лай станет проблемой. Поэтому лучше научиться контролировать эту особенность вашего питомца.

Когда в семье есть маленький ребенок, нужно учитывать, что померанец станет для него верным другом только в том случае, если привыкнет к обществу малыша еще будучи щенком. Эти собаки очень дружелюбные и легко составляют компанию играющим детям, но с непривычки взрослая собака предпочтет остаться в стороне и будет только наблюдать.

Также сдержанно и немного отстраненно померанские шпицы ведут себя и с незнакомыми людьми. Если случайный прохожий проявит в нему слишком много внимания, то рискует получить в ответ заливистый лай. Кроме того, стоит всегда предупреждать людей, что собаку трогать нежелательно, поскольку чужие руки и чужой запах ее могут напугать. Но конкретно в этом случае многое зависит от воспитания собаки.

Что касается других животных, то шпицы неплохо уживаются и с другими питомцами. Конечно, брать пушистика в семью, где уже есть животные, лучше совсем маленьким щенком — тогда будет больше вероятности, что они поладят. Если же вы решили взять вторую собаку в дом, где живет померанец, то для него это станет тревожным звонком. Четвероногий непременно захочет показать свое превосходство и начнет задирать нового питомца. Особо аккуратно нужно знакомить представителей этой породы с хомяками, шиншиллами, крысами и маленькими птичками, поскольку в любой момент охотничий инстинкт может взять верх и тогда точно быть беде.

Воспитывает и дрессируем померанского шпица

Если говорить об интеллекте померанского шпица, то однозначно можно сделать вывод — природа очень сильно постаралась. Именно благодаря их развитому уму процесс дрессировки и воспитания проходит гладко и без особых проблем, нежели чем с другими карликовыми породами. Но все-таки упрямый характер порой создает некоторые сложности, поэтому здесь очень важно найти правильный подход к собаке и не пытаться использовать традиционные методы дрессировки.

Во время дрессировки нужно научиться забывать, насколько прекрасен, мил и пушист ваш любимец. Одной из главных ошибок хозяев померанских шпицев является их отношение к собаке — они опекают четвероного и воспринимают его словно маленького и избалованного ребенка. Поскольку собака довольно умная, она быстро понимает, что к чему, и пользуется расположением хозяев, выдавая одну шалость за другой.

Так что если вы хотите воспитать своего померанского шпица правильно, то ведите себя уверенно, говорите с ним четко, давая понять питомцу, что хозяин и лидер именно вы. Только так собака поддастся дрессировке и начнет охотно выполнять все команды и трюки, которым вы захотите ее научить.

Обращаться с питомцем стоит мягко и деликатно, постоянно давая ему лакомства в качестве похвалы. Если же во время дрессировки бить собаку и кричать на нее, то на выходе вы получите агрессивное и запуганное животное, которое не пойдет на контакт ни с одним человеком. Собаководы рекомендуют начать с самых простых команд: сидеть, лежать, голос. Потом постепенно усложняйте задачу добавляя все новые и новые команды. Не забудьте научить собаку прекращать гавкать по команде, ведь голосок у шпицев довольно звонкий, ваши соседи точно будут от него не в восторге.

Единственной проблемой, с которой чаще всего сталкиваются заводчики и новые хозяева, — приучение шпица к туалету. Из-за небольшого объема мочевого пузыря представители этой породы не могут долгое время сдерживать свои порывы сходить в туалет. Поэтому с появлением шпица в квартире на полу могут периодически образовываться лужи с сюрпризом. Здесь нужно либо выработать у питомца четкий график прогулок, либо изворачиваться при помощи других методов. Кто-то стелет на пол пеленки, а кто-то приучает шпицев ходить в кошачий лоток.

Но в целом померанских шпицев можно назвать сообразительными собаками, которые будут рады научиться чему-то новому и обязательно захотят удивить своих хозяев.

Уход и содержание

Главным достоянием представители этой породы можно назвать длинную, густую и пушистую шерсть. Так что покупая такую собаку, будущие владельцы должны быть готовы тщательно ухаживать за шерстью. Линька у померанцев происходит два раза в год. Самая первая наступает примерно на четвертый-шестой месяц жизни щенка, а чуть позже на смену щенячьему пуху приходит уже взрослый шерстяной покров. Линька также зависит и от пола собаки: у сук она начинается во время течки и после родов, поэтому не стоит паниковать и сразу же бежать к ветеринару. Однако в том случае, если на теле собаки образуются большие проплешины, то это уже веский повод обратиться к врачу.

Вы наверняка видели в Интернете смешные ролики, где померанские шпицы невозмутимо отдыхают на воде. Да, этим собакам действительно нравится купаться, однако не стоит устраивать такие процедуры чаще двух раз в месяц. Питомца нужно мыть по мере необходимости. Для купания лучше использовать именно разведенной шампунь для длинношерстных пород. После шампуня всегда обязательно использовать специальный кондиционер, который сделает шерсть шелковистой и мягкой. Затем собаку необходимо расчесать — для этого подойдет расческа с длинными зубьями или пуходерка. Сразу хотим обратить внимание, что при расчесывании шерсть должна быть влажный, поэтому заранее запаситесь емкостью с пульверизатором, в которую можно налить воду с кондиционером. Во время линьки собаку придется чесать гораздо чаще.

Если вы решили постричь своего питомца дома, то для этого используются специальные филировочные ножницы. Для поддержания гигиены и аккуратного внешнего вида собаки уделите внимание зоне под хвостом, опушению на подушечках лап и шерсти около глаз. Однако ни в коем случае не вздумайте использовать машинку для стрижки волос. Она сильно испортит структуру шерсти, из-за чего в дальнейшем на теле собаки будет образовываться огромное количество колтунов.

Ухода требуют и зубы. Померанцам их нужно чистить около трех-четырех раз в неделю специальной пастой. Для удобства можно приобрести специальную насадку на палец, которая легко поможет справиться с этой задачей. Особо изобретательные собаководы используют даже бинт, намотанной на палец. А чтобы в дальнейшем на зубах собаки не образовывались зубные камни, в рацион нужно включить твердую пищу, способствующую очищению маленьких зубов.

Коготки нужно обрезать когтерезом, предназначенным для карликовых пород собак. После стрижки когтей острые краешки лучше подравнять пилочкой. Не стоит забывать и про уход за подушечками лап. Чтобы они не трескались и не сохли, в них можно втирать растительное масло.

И, конечно же, уделите внимание питанию. Померанский шпиц проживет долгую и счастливую жизнь, если его еда будет сбалансированной. Пища собаки должна содержать в себе необходимые микроэлементы и витамины, которые будут укреплять кости, способствовать хорошему перевариванию еды и ее усвоению. Да, натуральная пища полезна, однако кормить собаку продуктами со стола не стоит. Если же вы все-таки не хотите покупать готовый корм, то натуральный рацион обязательно нужно согласовать с ветеринаром. Обычно врачи составляют специальные диеты, которые на 100% подходят собакам.

Шпицам категорически нельзя есть:

сладкое;

молоко;

различные копчености и селенья;

выпечку;

очень жирные блюда;

еду с добавлением острого перца;

пресноводную рыбу.

Обязательно нужно следить за тем, чтобы пища у собаки не заветривалась, не прокисала и была комнатной температуры. Также не стоит забывать, что у питомца в миске всегда должна быть свежая вода. Менять ее нужно несколько раз в день, следить за ее чистотой и чистотой самой миски.

Здоровье и болезни померанского шпица

Благодаря северным корням у померанских шпицев очень хорошее и крепкое здоровье. Стоит отметить, что представители этой породы даже в преклонном возрасте чувствуют себя прекрасно. Однако на нашей планете ни одно живое существо не защищено от болезней.

Густая шерсть померанцев склонна к образованию колтунов, в которых могут заводиться различные паразиты, поэтому за ней требуется тщательный уход: регулярные купания, вычесывание и груминг.

Бывает и такое, что у некоторых собак возникает алопеция — это облысение некоторых участков тела. В простонародье это болезнь черной кожи, из-за которой шерсть полностью выпадает, а цвет кожи меняется на темный. Конечно, паниковать не стоит, поскольку заболевание не наносит вреда здоровью померанца, однако выглядит это не очень привлекательно.

Сразу хотим обратить внимание, что чаще всего из померанских шпицев болеют именно собаки окраса мерль. При рождении у них полностью отсутствует слух, внутриглазное давление часто повышено, а сами глаза имеют дефекты. Помимо этого, у них наблюдаются нарушения в работе сердца, опорно-двигательной и нервной систем.

Чаще всего у померанских шпицев встречаются следующие заболевания:

слабые связки;

подвывих коленного сустава;

дисбактериоз;

хронический гастрит;

кашель;

повышенная слезоточивость;

гипогликемия;

гидроцефалия.

Правила по выбору щенков

Если вы решились на приобретение померанского шпица, то в первую очередь вы должны понять, для каких целей он вам нужен:

щенки шоу-класса отлично подходят для участия в выставках;

щенки брид-класса обычно используется для дальнейшего разведения;

пет-класс подходит тем, кто ищет себе оптимистичного друга и пушистого компаньона.

Однако здесь важно учитывать, что собаки — это живые существа. На них нельзя дать гарантию и точно сказать, будут ли они непременно занимать лидирующие позиции на конкурсах или же рожать красивых и здоровых щенков. Поэтому для перестраховки лучше обратиться к опытным заводчикам, которые дадут вам ценные советы по уходу за собаками и их разведению. И никогда не стоит забывать, что даже из щенка пет-класса можно вырастить настоящего чемпиона.

При выборе щенка померанского шпица уделите особое внимание его подвижности и характеру. Он должен быть игривым, смелым и энергичным. На размеры не стоит обращать внимание, поскольку из настоящей крошки может вырасти довольно крупная собака.

Характер щенка будет напрямую зависеть от его пола. Мальчики — задиристые и упрямые, девочки — ласковые и очень послушные. Но каждый случай индивидуален.

Стоимость померанского шпица

На цене померанского шпица сказывается его родословная, если в нее входили элитные суки и кобели, ежегодно участвующие в выставках и получающие награды. Тогда стоимость пушистика может достигать порядка 100 тысяч рублей. В том случае, если собачье семейство будет чуть скромнее, то приобрести щенка можно и за 30-50 тысяч. Если покупать собаку без документов, то отдадите вы за нее порядка 15 тысяч рублей. Но все же мы рекомендуем обращаться в проверенные питомники, там вы приобретете здорового и жизнерадостного щенка.