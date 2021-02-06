Журавко возмутился предложением ПЦУ маркировать «нелюбителей» Украины

Киев, 6 февраля. «Иерарх» так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) Адриан Кулик предложил маркировать тех, кто не любит страну. Ему ответил экс-депутат Рады Алексей Журавко.

Раскольник выдвинул идею вешать пластиковые бирки на уши тем, кто не любит Незалежную, «как это делают с безродными собаками». Маркировка, по его словам, поможет властям быстро искать людей, не разделяющих взгляды правительственной верхушки.

Это заявление возмутило Алексея Журавко. Он обратил внимание, какой мир несут «священнослужители». Политик напомнил, что сначала они отбирали для своих нужд церковные помещения, затем открыто призывали убивать жителей Донбасса. Журавко удивился, как только Земля носит таких инициаторов.

Ранее Журавко посмеялся над потасовкой, которая произошла в здании Верховной рады Украины, сообщало Федеральное агентство новостей. Драка началась из-за обсуждения работы некоторых журналистов на заседаниях парламента.