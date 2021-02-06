Журавко возмутился решением Киева потратить 10 млн гривен на изучение геев

Киев, 6 февраля. Украина направит свыше 10 млн гривен (около 27 млн рублей) на исследование поведения гомосексуалистов. Об этом бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко написал в Telegram.

Центр общественного здоровья Минздрава Украины анонсировал проведение исследования среди мужчин, предпочитающих связь с лицами своего пола. По мнению Журавко, решение Киева потратить средства на изучение геев является абсурдом на фоне сложившейся эпидемиологической ситуации в стране.

Экс-депутат ранее прокомментировал реформу здравоохранения на Украине. По сведениям Федерального агентства новостей, закрытие психдиспансеров привело к резкому росту преступности на территории государства.