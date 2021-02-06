Экономист Гаврилечко развенчал миф о повышении зарплат на Украине

Киев, 6 февраля. Обещания властей Украины о повышении зарплат никогда осуществятся. Об этом заявил экономист Юрий Гаврилечко.

Эксперт прокомментировал высказывание премьер-министр Дениса Шмыгаля о планах поднять уровень зарплат до Польши и Словакии. По словам Гаврилечко, Украина в последнее время потерпела значительную деиндустриализацию. Единственный фактор, который поддерживал экономику — это агросектор.

Экономист добавил, что Украина сейчас может обеспечить рабочими местами только пять-семь миллионов человек. Кроме того, в стране отсутствует адекватные социально-экономические планы по развитию государства.

«Потому в ближайшие десять лет мы даже теоретически не сможем приблизиться к уровню Польши», — заключил Гаврилечко.

Федеральное агентство новостей сообщало, что украинский экономист Виктор Скаршевский раскрыл основные причины бедности в стране.