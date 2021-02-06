Владимир Путин посмертно наградил пилотов разбившегося самолета L-410

Москва, 6 февраля. Президент России Владимир Путин посмертно наградил экипаж самолета, разбившегося в 2017 году. Указ политика опубликован на сайте Кремля.

Трагедия произошла в Хабаровском крае, недалеко от села Нелькан. Легкомоторный самолет L-410 потерпел крушение при заходе на посадку. В результате катастрофы погибли шесть человек: четыре пассажира и два члена экипажа. Выжила только трехлетняя девочка.

Посмертно орден Мужества получили пилот-инструктор Игорь Шумаков и второй пилот Александр Зуев. Владимир Путин отметил, что наградил их за решительность и отвагу, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях.

Президент 6 февраля также наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени генерального продюсера Первого канала Константина Эрнста. Федеральное агентство новостей сообщало, что глава государства отметил его плодотворную работу и вклад в развитие СМИ.