На Украине появится Центр противодействия дезинформации

Киев, 6 февраля. Незалежная начнет работу по противодействию дезинформации. Об этом Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил в интервью изданию «Обозреватель».

Александр Ткаченко сообщил, что создание Центра противодействия дезинформации может помочь Украине сосредоточить усилия по привлечению партнеров из западных стран-союзников и эффективно отрабатывать фейковую информацию, которую якобы «запускает» Россия.

«Президент на трибуне ООН отмечал необходимость создания на Украине международного хаба, поскольку мы, как говорится, фронтьер на стыке двух миров — западной и российской цивилизаций.» — заявил украинский министр.

Политик добавил, что создание Центра противодействия дезинформации в стране — только начало большого пути по борьбе с фейками. По словам Ткаченко, уже в марте этого года в Незалежной представят стратегию противодействия дезинформации, которая также будет включать в себя работу по повышению медиаграмотности украинцев. Над ней в министерстве уже ведется работа.

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что Минкульт Украины увидел угрозу в YouTube-страницах заблокированных телеканалов.