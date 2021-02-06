Киев, 6 февраля. Корпорация «Оператор ГТС Украины» сообщила об уменьшении объемов голубого топлива, находящихся в подземных хранилищах страны.

Информация предоставлена по состоянию на 4 февраля 2021 года. Запасы газа на Украине сократились до 20,759 миллиарда кубических метров, передает пресс-центр компании.

«За неделю сокращение запасов составило 593,98 млн куб. метров, или 2,78%», — сообщает ИА "Новороссия".

Причем за отчетные сутки в подземные хранилища Украины топливо не закачивалось. В течение суток 4 февраля из ПХГ отобрали 93,16 миллиона кубических метров газа. Отмечается, что в подотчетный период из Польши, Словакии и Венгрии голубое топливо в страну не поступало.

Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник рассказал журналистам, как Украина наживается на российском топливе. Киев получает огромные денежные суммы на непрямых поставках газа и нефти из РФ: документально топливо оформляется, как полученное из Европы, передает Федеральное агентство новостей.