Москва, 6 февраля. Властям Украины должно быть стыдно за то, что они униженно просят американскую вакцину от коронавируса, считает российский сенатор Алексей Пушков.

Сенатор подчеркнул, что у Киева нет шансов быстро получить вакцину от США. Пушков также пристыдил украинскую власть за то, что они выставляют российский «Спутник V» как «гибридное оружие».

«Вот за это Киеву должно быть стыдно», — написал Алексей Пушков в Telegram.

Более того, Евросоюз признал необходимость российской вакцины, резюмировал политик.

Американские ученые ранее оценили российскую вакцину «Спутник V». Препарат, разработанный в РФ, не требует обязательного поддержания сверхнизкой температуры во время хранения и перевозки, что облегчает ее доставку и использование, передавало Федеральное агентство новостей.