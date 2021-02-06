Известного рэпера Славу КПСС задержали в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 6 февраля. Рэп-исполнитель Слава КПСС задержан сотрудниками правоохранительных органов Северной столицы.

Рэпер Слава КПСС в своем Twitter-аккаунте сообщил о задержании петербургскими правоохранителями. Певец уточнил, сейчас направляется в один из городских отделов. По словам артиста, его задержали за участие в несанкционированном с властями Петербурга митинге.

Организаторами незаконных акций в городе на Неве стали сторонники блогера-провокатора Алексея Навального. Более того, к несогласованным митингам присоединились дипломаты из Швеции, Польши и Германии. В ближайшее время они будут высланы из РФ.