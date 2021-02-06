Актриса Марина Орлова рассказала, как соцсети обесценили искусство

Популярность социальных сетей привела к тому, что люди искусства стали идти на поводу у аудитории в гонке за «лайками», посетовала российская актриса театра и кино Марина Орлова в комментарии ФАН. По мнению артистки, соцсети погубили искусство.

«Мне кажется, это так глупо и нелепо, когда все эти известные люди, например, Полина Гагарина, она уже такая серьезная певица, начинают дурачиться, делать какие-то там движения, лишь бы за ними повторили 13-летние дети», — возмутилась актриса.

Орлова обратила внимание, что люди, которые должны были нести искусство в мир, идут на поводу у зрителя.

«Соцсети в каком-то смысле погубили настоящее искусство. Мне иногда очень обидно смотреть, когда у балерин Большого театра или оперных певиц совершенно нет подписчиков. Зато они есть у какой-то девицы, которую никто никогда не знал, но которая будет просто фотографироваться в купальниках и нести какую-то чушь», — призналась собеседница ФАН.

По словам актрисы, талант и старания людей, которые посвятили свою жизнь искусству, обесцениваются современным подходом к популярности.

«Иной раз приходишь на кастинг, и тебя спрашивают, не с какими ты работала режиссерами, в каких снималась фильмах или что ты оканчивала, а сколько у тебя подписчиков. И это прям так унизительно, когда актеров сравнивают с блогерами или когда блогеров начинают брать в кино. Они совершенно ничего не умеют делать. И от этого сильно страдает качество нашего кинематографа. Потому что все-таки хочется образовывать зрителя, а не наоборот», — заключила знаменитость.

Марина Орлова также рассказала о том, как ей поневоле пришлось стать режиссером своего первого клипа, снимавшегося в Италии и на Кипре