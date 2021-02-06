Украинский ЗАЗ не смог отказаться от российских колес

Киев, 6 февраля. Линейка машин российского производства, которые обходным путем попадают на украинский рынок, пополнится еще двумя моделями.

Украинское ПАО «Запорожский автомобилестроительный завод» так и не смогло отказаться от российских колес. Поставлять автомобили напрямую из России на Украину нельзя, поскольку это противоречит действующему законодательству. Поэтому активно используется схема, отработанная Lada и Renault.

Из России в Запорожье поступают машинокомплекты, а ЗАЗ собирает из них автомобили и отправляет в дилерскую сеть уже с собственными VIN-номерами. Так вскоре произойдет и с двумя моделями марки Kia — Rio и X, сообщил дистрибьютор бренда в комментариях к анонсу новинок в Facebook.

В настоящее время на Украине продают модели Lada Granta, Xray, Vesta и Largus запорожской сборки. Первые авто поступили на рынок в марте 2020 года.

Тем временем японская компания Nissan планирует захватить авторынок России новым кроссовером Pathfinder. Он появится в продаже уже в этом году.