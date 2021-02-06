Эксперт рассказал, как Украина «слезала» с иглы российского газа и электричества

Москва, 6 февраля. Киевские власти разыгрывают театр абсурда, обвиняя Россию в дефиците электроэнергии на Украине. Об этом заявил политолог Владимир Джаралла.

Ранее глава украинского Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар заявил, что Москва якобы причастна к возникшему на Украине энергетическому кризису. Украинский эксперт утверждает, что данная проблема появилась неслучайно. Причиной такого развития событий якобы стало отсутствие контроля над запасами топлива со стороны правительства, а также «умышленные действия игроков рынка».

Джаралла назвал абсурдными утверждения Гончара, отметив, что подобная риторика является попыткой Киева оказать информационное давления на Россию, передает «Политика Сегодня».

«Перед нами спектакль глупости, который даже к политике не имеет отношения, потому что политика все-таки должна быть направлена на интересы своего государства. Весь этот спектакль является абсурдом. Если вам что-то необходимо, тем более, что российская сторона идет на переговоры, хотя бы потому что в энергосистеме все связаны с друг с другом, что вам мешает обратиться к РФ и наладить отношения хотя бы по этому вопросу? Это не просто политическая недальновидность, это глупость», — подчеркнул политолог.

Он также напомнил, что Киев периодически вводит и отменяет запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии. Так, в 2015 году Украина прекратила закупку российского электричества, однако в октябре 2019 года была вынуждена восстановить. Джаралла выразил уверенность, что украинская сторона продолжит импортировать энергоресурсы из России, несмотря на заявления Киева об отказе от российского газа и электричества.