Производство яиц стало наиболее убыточным в животноводстве Украины

Киев, 6 февраля. Украинские предприятия, выпускающие продукцию животноводства, по итогам прошлого года понесли убытки в размере 2,9 млрд гривен.

Директор Национального научного центра «Институт аграрной экономики», академик Национальной академии аграрных наук Юрий Лупенко пояснил, что такая ситуация сложилась вовсе не из-за пандемии коронавируса. Негативная динамика стала заметна еще в 2019 году, когда прибыль в отрасли составила лишь 0,1 млрд гривен после 5,3 млрд за предыдущий год.

Сейчас фиксируется опережающий рост себестоимости на 5,7%, а выручка от реализации товаров увеличилась всего на 0,7%. При этом в самом глубоком кризисе находится производство яиц. Решить часть проблем могло бы подорожание животноводческой продукции, но еще одним важным фактором является повышение продуктивности животных и птицы. Даже прошлогоднее повышение цен на мясо крупного рогатого скота (на 13,2%) не смогло компенсировать уменьшение объемов реализации, отметил Лупенко.

Возле здания Верховной рады в Киеве ранее прошел массовый митинг фермеров, призывающих правительство не добивать последнюю работающую сферу экономики — сельское хозяйство.