Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Топ-5 самых известных моделей plus-size

Топ-5 самых известных моделей plus-size

Пресловутые стандарты красоты 90-60-90 давно канули в Лету. Девушки пышных форм на обложках глянца и в рекламе больше не шокируют. Самые известные модели plus-size — в материале ФАН.

Эшли Грэм

Топ-5 самых известных моделей plus-size

Одна из самых успешных моделей с пышными формами Эшли Грэм регулярно появляется на обложках Glamour, Elle UK, Vogue, Harper’s Bazaar, O Magazine и работает с именитыми дизайнерами. В модельный бизнес Грэм попала в раннем возрасте – в 12 лет полную и очень симпатичную девочку заметил модельный агент и пригласил ее на кастинг. С тех пор карьера Грэм идет лишь в гору.

Тесс Холлидей

Топ-5 самых известных моделей plus-size

Вес более 150 килограммов не помешал Тесс Холлидей стать одной из самых узнаваемых моделей в мире и покорить подиум. Упорство матери Тесс, которая ходила с ней по модельным агентствам и подбирала портфолио, принесло свои плоды. Сначала девушку пригласили в ток-шоу о похудении, хоть и Холлидей не стремилась сбрасывать вес. Зато в этом шоу ее заметили представители MiLK Model Management и предложили сотрудничество.

Дениз Бидо

Топ-5 самых известных моделей plus-size

Модель пуэрторикано-кувейтского происхождения прославилась благодаря работам фотографа Виктории Янашвили. Теперь Бидо является лицом Forever 21, Target, Levi’s, Nordstrom, Macy’s, Old Navy. Дениз считает, что «нет неправильного способа быть женщиной».

Тара Линн

Топ-5 самых известных моделей plus-size

Американская модель уверена, что нестандартные размеры – не преграда для карьеры в фэшн-индустрии. Она начала свое восхождение к славе как актриса, но после фотосессии V Magazine открыла для себя модельный бизнес. Затем Тара появлялась на обложках Glamour и Vogue. Сейчас модель является лицом H&M и пропагандирует бодипозитив.

Кэндис Хаффин

Топ-5 самых известных моделей plus-size

Кэндис Хаффин получила популярность после откровенной фотосессии для итальянского журнала Vogue. Как признается модель, она получает сотни писем благодарности от поклонников и поклонниц, чью жизнь она изменила к лучшему.

Новости партнеров