Убийство жонглера стало причиной бунтов и поджогов в Чили

Пангипульи, 6 февраля. Масштабные протесты и беспорядки начались в Чили после того как полицейский застрели уличного жонглера. Протестующие сожгли несколько зданий, сообщает BBC.

Убийство жонглера произошло 5 февраля в городе Пангипульи в центральной части Чили. В соцсетях быстро распространилось видео, в котором полицейский дважды стреляет в уличного жонглера Франсиско Мартинеса, который отказался подчиниться его приказу.

@Carabdechile señores carabineros de Chile soy una persona de panguipulli y les pido una explicación a esta muerte ojalá me respondan lamentablemente matar una persona así como así no se puede pic.twitter.com/J6aQna1oUG — JUAN MANUEL ALBORNOZ (@JM16659) February 5, 2021

На убийство отреагировали десятки свидетелей, собравшись на улице.

Прокуратура Пангипульи начала расследование, убийца жонглера был задержан. В полиции утверждают, что офицер в рамках права на самооборону после того как жонглер начал угрожать ему холодным оружием. Двое полицейских требовали от жонглера уйти, так как он мешал уличному движению.

«Это неприемлемо, что полицейский может выпустить в уличного жонглера пять пуль в упор. Почему в Чили нет протокола для полицейских, который позволил бы предотвратить убийство в таких ситуациях?» – заявил местный активист Рене Наранхо.

????????#Panguipulli Ahora en #Chiguayante manifestantes encienden barricada por asesinato de Francisco Martínez en manos de carabineros.@rsumen pic.twitter.com/khs5WuwZes — Samnoticias (@samnoticias85) February 6, 2021

Убийство уличного артиста полицейским вызвало акции протеста в Пангипульи. Власти попытались остановить протестующих, выстроив баррикады. Однако в нескольких местах баррикады были подожжены.

В ночь на 5 февраля местные СМИ сообщили о нескольких пожарах в муниципальных зданиях. Пожар полностью разрушил здание муниципалитета, а также был нанесен серьезный ущерб зданиям полиции, почты и ЗАГСа.

???? AMPLIAMOS | Incendian muncipalidad de Panguipulli en el contexto de protestas por muerte de malabarista baleado por Carabineros https://t.co/g4Sl6YizKW pic.twitter.com/cAbtYUHs2U — Radio ADN (@adnradiochile) February 6, 2021

Полицейский произвол часто оказывается в центре внимания чилийцев — многочисленные случаи нарушения прав человека были зафиксированы в 2019 году, когда были убиты 31 человек, а также было подано более четырех тысяч жалоб на полицейских. Тогда из-за убийства молодого человека полицейским также прошла серия протестов.