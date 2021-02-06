Психолог объяснила, как в Германии нашлось 185 актеров нетрадиционной ориентации

Среди 185 немецких актеров и актрис, одновременно рассказавших на страницах одного из изданий о своей нетрадиционной гендерной и сексуальной идентичности, далеко не все относятся к меньшинствам. Такое мнение высказала в беседе с ФАН психолог Марианна Абравитова.

Собеседница Федерального агентства новостей прокомментировала слова артистов о том, что они не делали раньше подобных заявлений из страха, что им перестанут предлагать роли. По мнению психолога, этот предлог едва ли можно воспринимать всерьез.

«Сейчас уже широко доступна информация о французских актерах, которые еще и в 50-е и 60-е годы, будучи открытыми геями, играли персонажей, влюбленных в противоположный пол. Никому это не мешало абсолютно», — отметила эксперт.

Кроме того, Марианна Абравитова считает, что в этом немецком «голубом вагоне» есть свои «зайцы», и у них свои мотивы.

«Думаю, от 3% до 5%, из выступивших с каминг-аутом, — это те, кто решил примазаться к такому движению, поскольку четко чувствуют, куда дует ветер. Я считаю, что в будущем будут такие ситуации, когда люди, не являясь гомосексуалистами, станут причислять себя к ним, чтобы получить какие-то преференции от этой жизни. Это будет давать преимущества в обществе, поможет ярче засиять, занять более значимое место в социуме, заработать больше денег, привлечь к себе больше внимания», — сообщила специалист.

В завершение она обратила внимание и на еще одну примечательную деталь, которая может указывать на продуманную политику внедрения ЛГБТ-пропаганды в обществе.

«Почему с подобным призывом к терпимости выступили именно актеры? Почему не шахтеры, например? Ну, кому они интересны? Нужны те, кого люди знают, на кого равняются. Выбрали актеров. Обычно с них все и начинается. С ними проще всего работать. У них в какой-то степени детская психика», — подытожила эксперт.

Ранее Марианна Абравитова рассказала ФАН о том, что современная жизнь в Европе превратилась в ежедневный гей-парад под объединяющим всех лозунгом.