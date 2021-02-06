Спонсор Навального заявил о неэффективности незаконных митингов ФБК

Организованные ФБК (НКО-иноагент) незаконные акции слабо влияют на общественные настроения и вряд ли смогут привести к какому-либо действенному результату на сегодняшний день. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» Борис Зимин — сын основателя «Вымпел-Коммуникации», управляющий активами Zimin Foundation и спонсор Алексея Навального.

Неэффективные акции ФБК

Борис Зимин в программе «2021» на «Эхе Москвы» прокомментировал прошедшие в РФ незаконные акции, организованные ФБК. По словам бизнесмена, люди вышли на улицы под влиянием ряда факторов, возвращение Навального в РФ — один из многих. Однако, отвечая на вопрос ведущих программы о том, оказывают ли акции влияние на общественную атмосферу, Зимин отметил, что сегодня не приходится говорить об их действенности.

«Не знаю. Меняет, но, может быть, меняет мало. И чудес ждать не стоит, мне кажется. А может, чудес только и стоит ждать», — заявил Зимин.

По словам бизнесмена, сегодня в РФ сложилась ситуация, при которой людям нужно рассчитывать только на себя, а не на Запад или иные силы. Навальный в отдельности или группа людей из тысячи человек по всей стране, которые вышли на улицы, влияния не оказывают. Зимин предполагает, что нужно больше людей. Однако вывести их будет сложно, так как участие в подобных мероприятиях — «не прагматичное решение».

«Еще раз, это не прагматичное решение. И пока непонятно, случится ли такое решение в головах у многих людей. Пока этого не видно», — заключил бизнесмен.

Массы не пойдут за ФБК

Отметим, после событий 23 и 31 января, а также 2 февраля выход большого количества людей на улицы маловероятен. Причин для такого прогноза несколько.

Первая — НКО Навального не планировала согласовывать уличные акции с властью, а выводила людей, наверняка прогнозируя поведение эмоционально раскаченных участников и реакцию на провокации со стороны власти, под дубинки Росгвардии. Об этом 23 января в своем видеообращении рассказывал экс-глава калининградского штаба Навального Черников, заявляя о существующем приказе устроить «движ, провокации и экшн». Позднее незаинтересованность в согласовании подтвердил и спрятавшийся за границей Леонид Волков.

Вывод людей на улицы городов не был подкреплен за счет рабочего инструмента оказания правовой защиты в случае привлечения к административной и уголовной ответственности. Были лишь обещания. В итоге после устроенных провокаций с нападением на сотрудников правоохранительных органов, поджогом машины полиции и погрома автомобиля ФСБ, порчи имущества было обоснованно возбуждено 50 уголовных дел и сотни административных.

Отсутствие помощи после акции 23 января послужило одним из демотивирующих факторов, что отразилось на количестве желающих принять участие в уличных мероприятиях. Например, 23 января на улицы Москвы, по данным МВД, вышло 10 тысяч человек, однако 31 числа на несанкционированной акции в столице полиция зафиксировала всего около 2000 участников. При этом география протеста к 31 января сузилась в целом. На первые акции люди вышли во многих регионах РФ, а незаконные митинги в конце месяца ФБК и штабы Навального смогли провести лишь в нескольких городах. На акции, связанные с заменой блогеру условного срока на реальный, вышло около сотни.

Вторая причина — откровенный слив протеста Леонидом Волковым, заявившим о том, что ФБК не планирует больше проводить митинги и заканчивает акции «на высокой точке». В НКО заявили, что следующие мероприятия могут пройти весной или летом. Действия Волкова негативно оценили сами сторонники Навального. В оппозиционных и организационных чатах, на страницах в соцсетях сотрудников ФБК активисты писали о предательстве Волкова и задавали вопрос о том, кто теперь поможет людям, привлеченным к уголовной ответственности.

Организаторы незаконных акций своими действиями подорвали доверие к себе оппозиционно настроенной части общества.

Напомним, проведенные ФБК несогласованные митинги имели признак иностранного вмешательства. В ходе акции 23 января в Петербурге были замечены сотрудники дипведомств Польши, Германии и Швеции. Первый канал опубликовал видео с камер видеонаблюдения, согласно записям, сотрудница генконсульства Польши находилась в колонне протестующих в центре города. Сотрудник шведского консульства также был обнаружен в колонне активистов, он снимал происходящее на телефон. Начальника политотдела посольства Германии камеры зафиксировали среди протестующих в Москве, уточняется в сообщении канала.

Сотрудники дипведомств, участвовавшие в акциях 23 января, объявлены персонами нон грата и будут высланы из страны. Выдворение дипломатов Польши, Германии и Швеции поддержал политолог Евгений Сатановский. По мнению эксперта, Запада привык, что может безнаказанно устраивать провокации на постсоветском пространстве. Однако в России поменяли шаблоны. Высылка станет «холодным душем» для европейских дипломатов.