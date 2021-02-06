Сексолог назвала БДСМ-пристрастия Арми Хаммера извращением и отклонением от нормы

Страсти вокруг голливудского актера Арми Хаммера, обвиненного в сексуальном насилии и каннибализме, не утихают. Скандал подогревают новые женщины, публикующие в Сети интимные переписки с актером. Недавно в Интернете появились скрины новой «жертвы» Хаммера, причем недавней — актер жаловался девушке о травле в соцсетях и признавался, что ему хоть и стыдно, но он все равно остается счастливым человеком.

Сексолог Александра Миллер в интервью ФАН назвала поведение голливудского красавчика далеким от нормы и предположила, что у мужчины может быть расстройство личности. Также деструктивному поведению могли поспособствовать вседозволенность и неудовлетворенные амбиции.

«Естественно, такое поведение — далеко не норма. Это даже не БДСМ, а прямое извращение. Он получает эмоции от издевательств над телом партнера, нанося при этом увечья. Может быть, он может получать удовольствие от секса только таким способом», — сказала Миллер.

Эксперт подчеркнула, что внешность партнера в таком случае совершенно не играет роли.

«Возможна вседозволенность, такое бывает у богатых и знаменитых людей. Внешность не играет здесь особой роли. Также существует феномен, что, если ребенок не может превзойти своего родителя в профессиональном или жизненном плане и лучше себя показать, он находит выход в алкоголе и наркотиках. Некоторые из неблагополучных детей успешных родителей заканчивают жизнь самоубийством», — упомянула она.

Миллер предположила, что девиантные поступки Хаммера могут быть связаны и со знаменитыми родственниками актера. Прадед Арми Арманд Хаммер — известный предприниматель, имевший огромное влияние на советских и американских политиков и сотрудничавший с Владимиром Лениным. Дед Арманда Яков был сыном богатого украинского судостроителя. Прабабушка Арми с отцовской стороны — российская актриса и певица Ольга Вадина, дочь генерала царской армии Вадима Рута.

«Он видел, какие у него успешные родители, бабушки, дедушки, хотел себя как-то проявить. У многих актеров вообще истерический тип личности. Творческие люди — они достаточно своеобразные, с нестабильной психикой. Человек таким образом хочет что-то доказать и самоутвердиться даже через секс, показать себя значимым хотя бы в чем-то, поэтому происходит сексуальный абьюз. Он пытается тотально доминировать над человеком, получая всю власть, сюда же можно отнести и его фразы с поеданием», — объяснила сексолог.

О склонности Хаммера к каннибализму и садизму ранее заявляла еще одна его бывшая возлюбленная, а также девушки, которым он предположительно писал в соцсетях. Кроме того, в Instagram есть страница о наркотиках и БДСМ, которая может принадлежать актеру.