Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Латинская Америка

Врачи Бразилии потребовали импичмента Болсонару

Врачи Бразилии потребовали импичмента Болсонару

Бразилиа, 6 февраля. Группа специалистов в области здравоохранения внесла вопрос об импичменте президента Бразилии Жаира Болсонару в Палату депутатов. Об этом сообщает издание UOL Notícias.

Требование об импичменте президента подписали основатель Национального агентства по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) Гонзалу Весина, бывший министр здравоохранения Жозе Гомис Темпоран, эпидемиолог Этель Леонор Нойа Масиэл, бывший директор фармацевтической компании Far-Manguinhos-Fiocruz Элоан дус Сантус Пинейру, врачи Рейналду Айер ди Оливейра и Даниэл ди Араужу Доураду, пульмонолог Убиратан ди Паула Сантус и санитарный врач Рикарду Олива.

На первой же странице документа приводятся цитаты Болсонару во время пандемии:

«Если вы получите вакцину и превратитесь в крокодила — это ваша проблема!».

«По решению Верховного суда, я должен был отдыхать на пляже, попивая пиво».

«Я вам что, гробокопатель?»

Обращение бразильских врачей стало первым требованием импичмента Болсонару при новом спикере палаты депутатов Артуре Лире от «Народной партии». К моменту, когда его предшественник Родригу Майа из партии «Демократы» покинул пост, он получил уже более 60 обращений с требованием импичмента.

Читать о том, как сторонники Болсонару взяли под контроль Национальный конгресс

«В условиях крупнейшего кризиса здравоохранения за последние 100 лет Жаир Болсонару использовал в своих личных целях свои законодательные полномочия и политическую власть, подорвав выполнение санитарных мер с доказанной эффективностью и дезориентировав население, чье здоровье он должен был защищать», — указано в документе.

Врачи уверены, что Болсонару воспользовался свои положением, чтобы вмешаться в техническую работу Минздрава и затруднить процесс принятия вакцин.

«Становится очевидно, что Жаир Болсонару незаконно политизировал федеральные меры по борьбе с пандемией COVID-19, чтобы получить политическую выгоду и нанести политический ущерб другим лицам, которых он считает врагами, — от смещенных министров до губернаторов и мэров», — подчеркивают заявители.

Сторонники импичмента также утверждают, что Болсонару своими действиями оскорбляет достоинство и честь поста президента Бразилии, распространяя дезинформацию и сомневаясь в эффективности вакцин. Все эти действия, считают заявители, делались в личных целях.

Читать о коллапсе здравоохранения в бразильском штате Амазонас

В первые недели 2021 года требования об импичменте Болсонару стали звучать все чаще. Основными поводами стали действия президента во время пандемии и ухудшение эпидемиологической ситуации. Основные скандалы были связаны с кризисом здравоохранения в штате Амазонас и задержкой вакцинации.

С начала пандемии в Бразилии зарегистрировано более 9,4 млн случаев заражения COVID-19, в том числе более 230 тыс. смертей. Согласно недавнему исследованию австралийского исследовательского института, Бразилия занимает последнее место среди 98 стран по эффективности реакции властей на пандемию в течение 36 недель после того, как в стране зафиксировали 100 случаев заражения. Бразилия снижала показатели смертности и новых случаев заражения, а также правительство игнорировало рекомендации ВОЗ.

Читать о пандемии в штате Рондония

Новости партнеров