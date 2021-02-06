Врачи Бразилии потребовали импичмента Болсонару

Бразилиа, 6 февраля. Группа специалистов в области здравоохранения внесла вопрос об импичменте президента Бразилии Жаира Болсонару в Палату депутатов. Об этом сообщает издание UOL Notícias.

Novo pedido de impeachment contra Bolsonaro é assinado por ex-presidente da Anvisa https://t.co/rquI9gwqRP — Fernando Santos (@caio3026) February 6, 2021

Требование об импичменте президента подписали основатель Национального агентства по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) Гонзалу Весина, бывший министр здравоохранения Жозе Гомис Темпоран, эпидемиолог Этель Леонор Нойа Масиэл, бывший директор фармацевтической компании Far-Manguinhos-Fiocruz Элоан дус Сантус Пинейру, врачи Рейналду Айер ди Оливейра и Даниэл ди Араужу Доураду, пульмонолог Убиратан ди Паула Сантус и санитарный врач Рикарду Олива.

На первой же странице документа приводятся цитаты Болсонару во время пандемии:

«Если вы получите вакцину и превратитесь в крокодила — это ваша проблема!».

«По решению Верховного суда, я должен был отдыхать на пляже, попивая пиво».

«Я вам что, гробокопатель?»

Segundo Bolsonaro, pelo Supremo, ele deveria "estar na praia tomando uma cerveja".https://t.co/MEbWDO4IMA — Tribuna Online (@TribunaOnlineES) January 18, 2021

Обращение бразильских врачей стало первым требованием импичмента Болсонару при новом спикере палаты депутатов Артуре Лире от «Народной партии». К моменту, когда его предшественник Родригу Майа из партии «Демократы» покинул пост, он получил уже более 60 обращений с требованием импичмента.

«В условиях крупнейшего кризиса здравоохранения за последние 100 лет Жаир Болсонару использовал в своих личных целях свои законодательные полномочия и политическую власть, подорвав выполнение санитарных мер с доказанной эффективностью и дезориентировав население, чье здоровье он должен был защищать», — указано в документе.

Jair recusou ofertas de vacina repetidamente. Da Pfeizer, 70 mi de doses. Mais outras tantas milhões do Butantan. Abusou de seus poderes e prejudicou saúde de todos só pra rivalizar com adversários de 2022. Se isso não exige impeachment, o que exigirá?https://t.co/y0SDtSoUwg — Rafael Mafei (@RMafei) February 5, 2021

Врачи уверены, что Болсонару воспользовался свои положением, чтобы вмешаться в техническую работу Минздрава и затруднить процесс принятия вакцин.

«Становится очевидно, что Жаир Болсонару незаконно политизировал федеральные меры по борьбе с пандемией COVID-19, чтобы получить политическую выгоду и нанести политический ущерб другим лицам, которых он считает врагами, — от смещенных министров до губернаторов и мэров», — подчеркивают заявители.

Сторонники импичмента также утверждают, что Болсонару своими действиями оскорбляет достоинство и честь поста президента Бразилии, распространяя дезинформацию и сомневаясь в эффективности вакцин. Все эти действия, считают заявители, делались в личных целях.

В первые недели 2021 года требования об импичменте Болсонару стали звучать все чаще. Основными поводами стали действия президента во время пандемии и ухудшение эпидемиологической ситуации. Основные скандалы были связаны с кризисом здравоохранения в штате Амазонас и задержкой вакцинации.

⚠️O nosso painel foi atualizado e agora conta com o número de pessoas que receberam a 2° dose da vacina.



Números atualizados conforme os dados das 'Secretarias Estaduais' https://t.co/x9VCG4C2EQ pic.twitter.com/nsL1u8ivlW — Coronavirus Brasil (@CoronavirusBra1) February 6, 2021

С начала пандемии в Бразилии зарегистрировано более 9,4 млн случаев заражения COVID-19, в том числе более 230 тыс. смертей. Согласно недавнему исследованию австралийского исследовательского института, Бразилия занимает последнее место среди 98 стран по эффективности реакции властей на пандемию в течение 36 недель после того, как в стране зафиксировали 100 случаев заражения. Бразилия снижала показатели смертности и новых случаев заражения, а также правительство игнорировало рекомендации ВОЗ.