Российский фармацевт заявил, что ИИ не способен создавать вакцины от COVID-19

Москва, 6 февраля. Способность нейросети создавать вакцины от коронавируса оценил эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов.

Искусственный интеллект позволил создать модель, выполняющую циклы создания вакцины от COVID-19. Открытие сделали ученые из школы Университета Калифорнии. Благодаря разработке они смогли представить новый препарат от коронавируса менее чем за минуту, а затем подтвердить его качество за час.

Любой искусственный интеллект помогает решать рутинные задачи. Машина не ведет интеллектуальной деятельности или поиска. Вместо этого она выполняет заданную программу и имитирует определенные функции человеческого мозга, рассказал Беспалов в комментарии Nation News.

«Говорить о том, что компьютер создает вакцину или препарат неправильно. Он лишь помогает выбрать из набора молекул ту, которая подходит больше в каждой конкретной ситуации», — объяснил эксперт фармацевтического рынка.

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» получила одобрение в Мьянме, сообщил дипломатический источник. Таким образом страна стала 21-м государством, где одобрили отечественный препарат от COVID-19.