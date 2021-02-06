Экономист Колташов объяснил, почему нельзя ликвидировать ИП в России

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что самая популярная в России форма собственности — индивидуальный предприниматель (ИП) — имеет некую нелогичность в вопросе вывода финансов. Он подчеркнул в комментарии ТАСС, что вопрос отмены института ИП является лишь предметом интереса экспертов, в ближайшие годы об этом речи не идет.

Проблема ИП

Вопрос отмены ИП подняли эксперты Института экономики роста им. Столыпина, председателем наблюдательного совета которого является Титов. По его словам, в налоговой системе должны быть разделены люди, которые работают сами на себя, и люди, которые организуют вокруг себя масштабный бизнес с наемными работниками.

Титов подчеркнул, что речи об отмене ИП в ближайшие годы нет, однако идея разделения бизнеса на самозанятых и юридических лиц является предметом изучения экспертов.

Отменить нельзя оставить

Экономист Василий Колташов назвал в комментарии ФАН идею ликвидации ИП взглядом с высоты большого бизнеса на мир обыкновенных людей.

«Индивидуальный предприниматель, конечно же, необходим как тип. Отменять его было бы неправильно. Даже если акционерные компании считают, что вдруг из какие-то маленьких предприятий вырастут большие акционерные компании и будут забирать их долю рынка», — отметил эксперт.

Колташов назвал идею экспертов проявлением классической нелюбви между крупным и мелким бизнесом. Он напомнил, что за всю историю эта нелюбовь выражалась в разных формах, в том числе и в самых радикальных.

«Индивидуальный предприниматель является ступенькой между закрытым акционерным обществом и самозанятыми», — заявил собеседник ФАН.

Экскурс в экономическую историю

Колташов призвал экспертов и бизнесменов не забывать экономическую историю, которая гласит: акционерные компании возникли в экономике позже всех и долгое время считались преступными организациями в некоторых странах.

«Во Франции половину 19 века акционерные общества считались преступными организациями, как Cosa Nostra. Только правительство Наполеона III отменило эти нормы, и акционерные компании стали нормальными субъектами экономических процессов. А кто же был тогда все эти века в экономике? Вот эти самые предприниматели и были. У них был собственный капитал, а не акционерный. Они отвечали деньгами и имуществом за свою деятельность, а не средствами компании. Собственники акционерной компании говорят, что всего-навсего купили акции, какие к ним вопросы? Компания пусть и отвечает, а с тех, кто сосал деньги из компании огромными суммами, взятки гладки», — напомнил экономист.

Эксперт также обратил внимание, что причиной всех кризисов в 20 веке стал учредительский бум — создавались акционерные копании, которые нагребали денег, а потом рассыпались. Колташов подчеркнул, что это не отменяет важность акционерных компаний в современном мире, поскольку только они могут осуществлять операции со значительным капиталом.

«Что касается претензии, что нет четкого разграничения, то действительно, я бы провел определенную реформу налогов, прав и обязанностей. Например, сейчас происходит перевод работников в мнимые самозанятые – это неправильно», — предложил он.

Защита работников

Колташов призвал обеспечить защиту ИП, самозанятых и, в особенности, наемных работников, которых незаконно переводят в самозанятые.

«Для этого нужно ввести необлагаемый налогами минимум. Все отчисления, которые делаются самозанятыми, переводить в социальный формат. Не делать их добровольными, а делать их обязательными, но в небольшом размере существующего налога. А налог брать, только если доход превысит необлагаемый налогом минимум, установленный законом. Я думаю, что он должен составлять не менее 50 тысяч рублей в месяц», — заключил экономист.

Доцент Юридического института РУТ Марианна Филиппова ранее подробно объяснила различия между самозанятостью и ИП.