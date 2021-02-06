Комитет «5+5» согласовал разминирование полей в Ливии с 10 февраля

Сирт, 6 февраля. Совместный военный комитет «5+5» подтвердил приверженность режиму постоянного прекращения огня в Ливии, пишет Libyas Channel.

По данным издания, профильная группа провела запланированное заседание в Сирте. Во время переговоров стороны обговорили дальнейшие действия по реализации условий женевских соглашений.

Военнослужащие из СВК согласились приступить к разминированию полей вдоль линии соприкосновения в районе Аль-Джуфры. Мероприятие начнется 10 февраля.

#عاجل | اللجنة العسكرية المشتركة تجدد التزامها بوقف إطلاق النار#قناة_ليبيا — قناة ليبيا (@LibyasChannel) February 6, 2021

После этого Совместный военный комитет «5+5» возобновит диалог по выводу иностранных сил и наемников из страны. Также по окончании работ по разминированию полей будет открыто транспортное сообщение на шоссе Тарик ас-Сахили, связывающем Сирт и Мисурату.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что Миссия ООН в Ливии и члены СВК обсудят вывод иностранных наемников.