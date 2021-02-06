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Дуров провел переговоры с наследным принцем Дубая

Павел Дуров провел переговоры с наследным принцем Дубая

6 февраля, Дубай. Наследный принц Дубая Хамдан бин Мохаммед аль-Мактум встретился с основателем и генеральным директором компании Telegram Павлом Дуровым для обсуждения перспектив дальнейшего развития, сообщает медиа-бюро правительства эмирата.

«Способность Дубая обеспечить продуктивную, ориентированную на рост среду для технологических стартапов подтверждается тем фактом, что некоторые из самых захватывающих и успешных цифровых компаний в мире, таких как Telegram, решили запустить здесь свои предприятия», — заявил наследный принц.

При этом член правящей династии отметил, что регион благоприятен для развития новых идей.

Дуров в свою очередь поблагодарил принца за его видение динамичного технологического сообщества. Оно, по мнению российского миллиардера, сыграло важную роль в стимулировании роста, инноваций и предпринимательства в технологическом секторе далеко за пределами Дубая.

Предлагаемая эмиратом среда, развитая инфраструктура и дружественное к бизнесу законодательство дают возможность создавать новые сатрапы, считает Дуров. Он отметил, что сейчас Дубай стал международным центром для многих талантливых людей и предпринимателей, стремящихся выйти на международный уровень.

Сотрудники медиа-бюро дубайского правительства назвали созданный Дуровым мессенджер одним из самых лучших проектов, появившихся в эмирате за последние несколько лет — на его территории располагается штаб-квартира Telegram.

Сейчас стоимость сервиса оценивается более чем в 20 миллиардов долларов, что на своей странице по итогам встречи подчеркнул Хамдан бин Мохаммед аль-Мактум.

В 2020 году приложение вошло в топ-10 самых загружаемых и популярных в мире. Сейчас оно насчитывает уже 570 млн пользователей, 100 млн из которых зарегистрировалось в мессенджере только в январе 2021 года. Предположительно, к 2022 году в Telegram будет уже 1 млрд человек.

В настоящее время он снискал популярность даже у известных политиков. Так, в середине января 2021 года свой канал там завел президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, что подтвердила его администрация.

Турецкий лидер принял решение из-за несогласия с изменениями политики конфиденциальности мессенджера WhatsApp. Владельцы приложения сообщали, что будут делиться информацией о пользователях со всеми остальными сервисами корпорации Facebook. Это обстоятельство привлекло в Telegram массу новых пользователей. 

Первым делом на своем канале турецкий лидер опубликовал фотографию кота.

Помимо Эрдогана в Telegram уже зарегистрировались президенты Бразилии (Жаир Болсонару), Мексики (Андрес Мануэль Лопес Обрадор), Украины (Владимир Зеленский), Узбекистана (Шавкат Мирзиеев), Тайваня (Цай Инвэнь), премьер-министры Израиля (Биньямин Нетаньяху), Эфиопии (Абий Ахмед Али) и Сингапура (Ли Сянь Лун).

В США данный мессенджер находится на втором месте по количеству скачиваний. Этому способствовала блокировка аккаунтов экс-президента Дональда Трампа в социальных сетях Twitter и Facebook. Кроме того, приток новых пользователей стимулировало удаление Apple и Google со своих платформ социальной сети Parler, популярной у сторонников республиканской партии. Сам Трамп, впрочем, в приложении от российского разработчика пока не зарегистрировался.

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