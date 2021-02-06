Дуров провел переговоры с наследным принцем Дубая

6 февраля, Дубай. Наследный принц Дубая Хамдан бин Мохаммед аль-Мактум встретился с основателем и генеральным директором компании Telegram Павлом Дуровым для обсуждения перспектив дальнейшего развития, сообщает медиа-бюро правительства эмирата.

«Способность Дубая обеспечить продуктивную, ориентированную на рост среду для технологических стартапов подтверждается тем фактом, что некоторые из самых захватывающих и успешных цифровых компаний в мире, таких как Telegram, решили запустить здесь свои предприятия», — заявил наследный принц.

При этом член правящей династии отметил, что регион благоприятен для развития новых идей.

Дуров в свою очередь поблагодарил принца за его видение динамичного технологического сообщества. Оно, по мнению российского миллиардера, сыграло важную роль в стимулировании роста, инноваций и предпринимательства в технологическом секторе далеко за пределами Дубая.

Предлагаемая эмиратом среда, развитая инфраструктура и дружественное к бизнесу законодательство дают возможность создавать новые сатрапы, считает Дуров. Он отметил, что сейчас Дубай стал международным центром для многих талантливых людей и предпринимателей, стремящихся выйти на международный уровень.

Сотрудники медиа-бюро дубайского правительства назвали созданный Дуровым мессенджер одним из самых лучших проектов, появившихся в эмирате за последние несколько лет — на его территории располагается штаб-квартира Telegram.

Сейчас стоимость сервиса оценивается более чем в 20 миллиардов долларов, что на своей странице по итогам встречи подчеркнул Хамдан бин Мохаммед аль-Мактум.

التقيت بافل دوروف مؤسس منصة "تيليجرام" التي تتخذ من دبي مقراً عالمياً لها، بقيمة سوقية تتجاوز 20 مليار دولار وأكثر من 570 مليون مستخدم.. وتعرفت منه على تفاصيل قصة نجاح مُلهمة ولدت على أرض الإمارات وضمن بيئة الأعمال الداعمة التي توفرها دبي لشركائها. pic.twitter.com/HLkbA4GpKd — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) February 6, 2021

В 2020 году приложение вошло в топ-10 самых загружаемых и популярных в мире. Сейчас оно насчитывает уже 570 млн пользователей, 100 млн из которых зарегистрировалось в мессенджере только в январе 2021 года. Предположительно, к 2022 году в Telegram будет уже 1 млрд человек.

В настоящее время он снискал популярность даже у известных политиков. Так, в середине января 2021 года свой канал там завел президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, что подтвердила его администрация.

Турецкий лидер принял решение из-за несогласия с изменениями политики конфиденциальности мессенджера WhatsApp. Владельцы приложения сообщали, что будут делиться информацией о пользователях со всеми остальными сервисами корпорации Facebook. Это обстоятельство привлекло в Telegram массу новых пользователей.

Первым делом на своем канале турецкий лидер опубликовал фотографию кота.

Один из первых своих постов в Telegram Эрдоган посвятил кошкеhttps://t.co/P87iuJRMTr pic.twitter.com/xiyk9iFFdM — Turkmenportal (@turkmenportal) January 13, 2021

Помимо Эрдогана в Telegram уже зарегистрировались президенты Бразилии (Жаир Болсонару), Мексики (Андрес Мануэль Лопес Обрадор), Украины (Владимир Зеленский), Узбекистана (Шавкат Мирзиеев), Тайваня (Цай Инвэнь), премьер-министры Израиля (Биньямин Нетаньяху), Эфиопии (Абий Ахмед Али) и Сингапура (Ли Сянь Лун).

В США данный мессенджер находится на втором месте по количеству скачиваний. Этому способствовала блокировка аккаунтов экс-президента Дональда Трампа в социальных сетях Twitter и Facebook. Кроме того, приток новых пользователей стимулировало удаление Apple и Google со своих платформ социальной сети Parler, популярной у сторонников республиканской партии. Сам Трамп, впрочем, в приложении от российского разработчика пока не зарегистрировался.