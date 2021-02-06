Психолог Абравитова объяснила массовый каминг-аут десятков немецких актеров

Современная жизнь в Европе превратилась в ежедневный гей-парад под объединяющим всех лозунгом. Таким мнением поделилась в беседе с ФАН психолог Марианна Абравитова.

Собеседница Федерального агентства новостей прокомментировала сообщения СМИ о том, что 185 немецких актеров и актрис одновременно рассказали о своей нетрадиционной сексуальной ориентации изданию Süddeutsche Zeitung Magazine.

«На мой взгляд, то, что сейчас происходит, это очередной шаг пропаганды ЛГБТ-идеологии. Сначала ее внедрение в повседневную жизнь человечества было скрытным, потом появились гей-парады — специально выделенное время для того, чтобы они заявили о себе. Сейчас это уже получается сплошной гей-парад. Ежедневный. С транспарантами. В достаточно открытой форме. Помните лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Нынешняя обстановка в мире заменяет его другим — «Гомосексуалисты всех стран, объединяйтесь!» — сказала психолог.

По ее словам, данное заявление немецких актеров было отнюдь не случайно, оно предвещает кардинальные перемены по всему миру.

«На такие преобразования в обществе всегда дается негласное «да» или «нет» властными структурами. Такие группы людей определяют дальнейший вектор развития цивилизации. Эти актеры не созрели сами по себе для этого каминг-аута. Их могли использовать и втемную, и открыто. В любом случае, это начало волны. Скоро мы увидим, как все больше и больше людей будут выступать с подобными признаниями. Думаю, что сейчас эту волну подхватят многие другие страны», — отметила эксперт.

Ранее Марианна Абравитова в беседе с ФАН объяснила, как телеведущий Дмитрий Шепелев может мстить родителям Жанны Фриске.