Киев, 6 февраля. Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник поделился с журналистами, как Украина зарабатывает огромные денежные суммы на непрямых поставках российского газа и нефти.

Компания «Оператор ГТС Украины» импортировала в январе более 440 миллионов кубометров природного газа из ЕС. За один месяц объем закупок вырос на 422 процента. Импорт голубого топлива на Украине был увеличен из-за сокращения добычи, поделился экс-депутат с Nation News.

Киев не покупает газ из Евросоюза напрямую — топливо берут из России, но документально топливо оформляется, как полученное из Европы. В этой цепочке участвует несколько организаций, поэтому цена и растет, говорит Олейник.

«Из России нет прямых поставок керосина, бензина, дизельного топлива, они осуществляются через Белоруссию. Белорусские заводы перерабатывают нефть России и отправляют на Украину», — рассказал собеседник агентства.

Накрутки же осуществляются по ряду причин, в числе которых хороший заработок и возможность получить деньги от «украинских заробитчан». Огромные суммы отдаются Украине работающими в Европе, упомянул бывший депутат. Украина российский сжиженный газ обычно получала для бытового потребления. Граждане страны начинают пользоваться баллонами, так как их заправка стоит меньше. Но качество голубого топлива стало хуже, подытожил Владимир Олейник.

Ранее основные причины бедности населения Украины объяснил эксперт Института Growford Виктор Скаршевский. Все дело в бездействии правительства, уверен экономист. Украина так и будет «топтаться на месте», пока Киев не предпримет ряд необходимых мер для развития экономики, передает слова эксперта ФАН.