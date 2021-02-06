Коротченко объяснил, почему России не стоит бояться неожиданных выпадов НАТО

Москва, 6 февраля. Вооруженные силы России способны отразить массированный удар США и НАТО с любого направления. Об этом заявил военный эксперт Игорь Коротченко.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ведомство планирует пересмотреть глобальное позиционирование Вооруженных сил США, их присутствия, ресурсов, стратегии и миссий. По его словам, при проведении анализа Минобороны США будет консультироваться с союзниками и партнерами Вашингтона, передает «ПолитРоссия».

Коротченко отметил, что Москве не стоит беспокоиться о передислокации войск США и НАТО, так как Вооруженные силы РФ всегда готовы ответить на агрессию извне.

«Нам не надо каждый раз отвечать чем-то. У нас вооруженные силы находятся в таком состоянии, когда готовы мгновенно парировать любую угрозу с любого направления. Эти заявления — рутинная процедура, связанная с назначением нового министра обороны США, он пересматривает какие-то оперативные приоритеты прежних лет», — пояснил он.

Коротченко также добавил, что НАТО продолжает наращивать силы у российских границ, однако на этих рубежах размещены многочисленные подразделения ВС РФ, которые страхуют Россию от любых неожиданных выпадов.

Ранее военный эксперт Константин Сивков выразил уверенность, что США не рискнут ввязываться в открытое противостояние с Россией и постараются развязать конфликт на границе Украины или в Сирии.