Режиссер «Мажора» объяснил успех полнометражного фильма

Успех полнометражного фильма «Мажор» тесно связан с сериалом, вышедшим в 2015 году. Об этом ФАН заявил режиссер кинокартины Максим Полинский.

Интернет-сервис «Кинопоиск HD» опубликовал список самых популярных сериалов и фильмов, просмотренных россиянами в январе 2021 года. Комедийный боевик «Мажор» с Павлом Прилучным в главной роли лидировал большую часть месяца. Второе место у еще одного российского сериала — «Настя, соберись!». Тройку замкнул датский фильм «Еще по одной».

Максим Полинский уверен, что фанаты сериала с нетерпением ждали продолжения истории и получили положительные эмоции при просмотре нового фильма.

«Изначально полюбили не фильм, а сериал, который вышел в 2015 году. Он стал очень популярным, в нем есть классная история, и играют хорошие артисты. Я думаю, что наши фанаты как основная смотрящая аудитория ждали продолжения этой истории. Следовательно, как вышел этот фильм, люди с удовольствием его посмотрели», — отметил собеседник Федерального агентства новостей.

Режиссер также отметил, что у «Мажора» появилась новая аудитория.

«Плюс ко всему «Кинопоиск» проводил довольно активную пиар-кампанию, поэтому также пришел и новый зритель», — объяснил Полинский.

Ранее режиссер Максим Полинский рассказал о трудностях на съемках фильма. Он признался, что одну из сцен пришлось снимать четыре дня.