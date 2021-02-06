Битва за плодородные земли: чем завершится территориальный спор Судана и Эфиопии

Судан и Эфиопия являются соседними государствами, занявшими обширные территории на северо-востоке африканского континента. На протяжении многих столетий они жили в мире и согласии, однако конец 2020 года оставил негативный отпечаток на истории двух стран.

Камнем преткновения в отношениях Хартума и Аддис-Абебы стал небольшой кусок плодородной земли площадью в 600 квадратных километров под названием Аль-Фашага.

Эти спорные территории за последние десятилетия несколько раз переходили под контроль то Судана, то Эфиопии. А власти двух государств до сих пор не могут разобраться между собой в принадлежности этих земель. В результате конфликта в пограничной зоне продолжаются боевые действия.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась в причинах и возможных последствиях земельных распрей стран на северо-востоке африканского континента.

Историческая принадлежность

Район Аль-Фашага находится в восточной части Судана. Об этом свидетельствуют карты, составленные ирландским географом сэром Чарльзом Уильямом Гвинном, после того как страна стала британской колонией. Он обозначил границы согласно мирному договору, подписанному эфиопским негусом Менеликом II и властями Англо-Египетской республики в 1902 году.

С тех времен и по сей день границы между государствами не сдвигались ни в одну из сторон. Местные жители выращивали там фрукты, кукурузу и хлопок, а также разводили скот.

В 1972 году власти Эфиопии попытались заявить свои права на эти территории. Они направили Судану письмо с предложением о демаркации границ, на что получили отказ. В итоге переговоры не увенчались успехом.

Резко ситуация изменилась в 1993 году, когда эфиопские националисты объявили данный район исконной землей своей страны, аргументируя это спорными пограничными договорами прошлого. Позже, в этом же году, Аль-Фашагу заняли вооруженные силы Аддис-Абебы.

Местных фермеров и крестьян выгнали с захваченных территорий, предварительно присвоив их скот и имущество. Спустя два года армия покинула район, а ее место заняли ополченцы, прозванные «шифта». В теории они должны были охранять новых переселенцев. На практике бандиты стали грабить приграничные поселения Судана, организовывая набеги.

Власти Аддис-Абебы официально не признавали оккупированную Аль-Фашагу, юридически продолжая считать ее суданской землей. На протяжении 27 лет она находилась под контролем эфиопов, однако все изменилось в 2020 году.

В Эфиопии начался вооруженный конфликт между федеральным правительством и автономным регионом Тыграй. Хартум решил обезопасить свои границы и ввел войска на спорные территории.

Вооруженный конфликт в Тыграе

Тыграй является одним из 10 автономных регионов в составе Федеративной Демократической Республики Эфиопия (ФДРЭ, официальное название — прим. ФАН). Он располагается на севере страны и граничит с Эритреей и Суданом. Округом руководит правящая партия Народный фронт освобождения Тыграй (НФОТ), которая располагается в городе Мэкэле.

Ситуация в ФДРЭ кардинально изменилась с приходом к власти 41-летнего Абия Ахмеда, взявшего курс на реформы и борьбу с коррупцией.

Он освободил из тюрем политзаключенных, дал женщинам половину мест в правительстве. Главным из его успехов граждане считают подписание мирного договора с Эритреей, завершившего 20-летний конфликт.

Во время дальнейших проверок ряд высокопоставленных лиц привлекли к суду по обвинениям в нарушении прав человека и казнокрадстве. Среди них оказалось немало военных и политиков из Тыграя.

Представители автономного округа остались недовольны активностью Абия Ахмеда. Они всячески отвергали его предложения и реформы. Последней каплей стала отмена парламентских и местных выборов, запланированных на 9 сентября 2020 года.

Федеральное правительство Эфиопии отменило проведение избирательных мероприятий из-за пандемии COVID-19, однако Тыграй проигнорировал запрет и провел голосование, в ходе которого с большим перевесом победил НФОТ.

Последовал обмен резкими обвинениями. Премьер-министр не признал итоги выборов, а представители автономного округа заявили, что не считают власти страны легитимными.

Итогом споров стал вооруженный конфликт, начавшийся 4 ноября 2020 года. Накануне правительство Эфиопии обвинило НФОТ в серии нападений на армейские части в Мэкэле. В ответ Абий Ахмед поручил направить ВС государства к границам Тыграя.

Аддис-Абеба отключила электричество, телефонную связь и интернет в автономном округе. Позже федеральные СМИ сообщили о первых боестолкновениях.

Тысячи тыграйцев решили бежать подальше от стрельбы, взрывов и авианалетов. В качестве безопасной зоны они выбрали близлежащую Эритрею и Судан. Мужчины, женщины и дети использовали спорные территории на границе для побега.

Власти Аддис-Абебы 28 ноября официально объявили о разгроме основных сил НФОТ в Мэкэле. После этого началась партизанская борьба, продолжающаяся в настоящее время.

Под предлогом предотвращения потока беженцев солдаты ВС Эфиопии попытались занять Аль-Фашагу, однако на защиту своих земель встали хартумские вооруженные силы, чтобы результаты внутреннего противоборства ФДРЭ не распространились за пределы страны.

Судан встал на защиту своих земель

В начале декабря 2020 года Вооруженные силы Судана (СВС) заняли Аль-Фашагу и организовали патрулирование вдоль границы с округом Тыграй, где продолжались боестолкновения. Конвой солдат 15 декабря подвергся обстрелу со стороны ВС Эфиопии и ополченцев. В результате нападения погибли четыре офицера и почти 30 солдат получили ранения.

Спустя два дня председатель Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан провел инспекцию частей Минобороны страны и подтвердил их способность защитить территории республики.

Подробная информация о количестве солдат и ополченцев, убитых и раненых в ходе вооруженных столкновений, практически отсутствует. В связи с этим необходимо проявлять осторожность при попытке оценить масштабы конфликта.

22 декабря пресс-секретарь МИД Эфиопии Дина Муфти заявила, что ведомство договорилось с Суданом разрешить ситуацию мирным путем. Она отметила, что для этих целей создана демаркационная комиссия, куда вошли делегаты с обеих сторон. В ее обязанности входит разрешение дискуссии по принадлежности Аль-Фашаги.

Будущее Аль-Фашаги

После создания демаркационной комиссии активность боестолкновений на границе снизилась, но полностью не прекратилась. СВС продолжили наступление и 31 декабря 2020 года официально объявили, что взяли под полный контроль Аль-Фашагу и пограничную зону. Правительство Аддис-Абебы приняло решение перебросить тяжелую артиллерию к границам региона.

В Хартуме неоднократно заявляли, что договор от 1902 года и обмен письмами спустя 70 лет подтверждают принадлежность плодородных земель Судану.

Премьер-министр Абий Ахмед поставил под сомнение вышеперечисленные документы. По его словам, в начале ХХ века граница была «искусственно нарисована на карте колониальной Африки» и не имеет юридической силы.

Также, по его мнению, обмен письмами завершился в пользу Аддис-Абебы. Стороны якобы согласились создать на месте Аль-Фашаги «свободную зону», где граждане двух государств могут без препятствий заниматься сельскохозяйственным ремеслом.

Международные аналитики предполагают, что Судан и Эфиопия еще долго будут стоять на своем в отношении принадлежности спорных территорий. Единственным решением дискуссии может стать только заключение нового мирного соглашения между соседними странами.

Однако переговоры касательно демаркации границ накладываются также на трехсторонний диалог между Эфиопией, Суданом и Египтом касательно заполнения плотины «Возрождение» (Хидасэ), на котором настаивает Аддис-Абеба. Хартум и Каир выступают против ввиду того, что сооружение значительно повлияет на русло реки Голубой Нил. Это может привести к катастрофическим социально-экономическим последствиям для обоих государств.

В этом вопросе Египет и Судан пользуются поддержкой США и некоторых африканских стран, которые опасаются войны на востоке континента. Спор по плотине ставит Эфиопию в невыгодное положение и в разбирательстве касательно принадлежности Аль-Фашаги. Внешнее давление на Аддис-Абебу может повлиять на оба конфликта в пользу Хартума, тем более при наличии договора от 1902 года.