Чего хотят Сванидзе и Невзоров, оскорбляя Зою Космодемьянскую. Колонка Голоса Мордора

Александр Невзоров в эфире «Эха Москвы» назвал Героя Советского Союза Зою Космодемьянскую «фанатичкой, выполнявшей преступный приказ». На следующий день на том же «Эхе» его поддержал «историк, журналист и правозащитник» Николай Сванидзе.

Нападки на Зою Космодемьянскую со стороны таких людей — дело не новое. Несколько лет назад еще один персонаж из этой тусовочки — психиатр, переквалифицировавшийся в художника, некий Андрей Бильжо, обосновал подвиг Героя СССР «нездоровым психическим состоянием». Якобы девушка была больная, поэтому совершила то, что совершила. Не сильно это отличается от предположения Невзорова.

Нынешняя атака на Космодемьянскую связана с выходом художественного фильма о ней. Но все то, что она перенесла, не сможет передать ни один фильм. Вообще никакой. Все спецэффекты бессильны, потому тогда для Зои это было вовсе не кино, а реальная жизнь. Были пытки — причем не такие, о которых сейчас визжат «правозащитники», что, мол, кому-то пришлось поспать одну ночь в изоляторе без матраса, — реальные зверские пытки от опытных и любящих это дело нелюдей в немецкой военной форме. И далее было повешение, когда Космодемьянская произнесла свои знаменитые слова, глядя в лицо смерти.

Вот Саша Невзоров, Коля Сванидзе и Андрюша Бильжо — абсолютно здоровые люди. Ну, разве что у Сванидзе проблемы с дикцией, но он закоснелый интеллигент, труженик умственного труда и это даже его некая фишка. И преступных приказов они не выполняют, да и тогда, уверен, не стали бы выполнять. Предпочли бы сохранить здоровье и жизнь и наверняка сдались бы тем, против кого и отдавались «преступные приказы». Тогда, во времена Великой Отечественной войны, таких вот здоровых людей, нефанатиков, которые отказывались выполнять «преступные приказы», было абсолютное меньшинство. Именно поэтому наши деды и прадеды в той войне победили. Потому что были «фанатиками» и «исполняли преступные приказы».

Но на самом деле все объясняется крайне просто. Таким, как Невзоров, Сванидзе, Бильжо или Навальный, которого судили вчера за оскорбление ветерана Великой Отечественной войны и который полностью показал всю свою сущность, просто крайне важно обесценить пантеон героев страны. Убедить всех, что это вовсе никакие не герои, это фанатики, а их подвиги — либо результат неадекватного психического состояния, либо эти подвиги вообще выдуманы и не имеют ничего общего с реальностью. Я уже как-то писал, что именно поэтому для них важно убедить всех, особенно юное поколение, что Александр Матросов просто споткнулся, Николай Гастелло просто не смог справиться с управлением самолетом, а Зоя Космодемьянская была психически нездорова. Отражение всего этого ляжет абсолютно на всю историю Великой Отечественной и, разумеется, эту историю обесценит.

Эти люди не хотят, чтобы у страны были герои. Герои крайне опасны, герои мешают делать из народа послушное стадо, быдло. Героев надо заменить на что-то другое — на что-то искусственное, нереальное, но при этом яркое и привлекательное, особенно для детей, подростков. На что заменить — есть. Тот же самый Голливуд услужливо предоставляет целую россыпь кинолент с так называемыми супергероями, которые отважно по несколько раз в год спасают мир от какого-то очередного абсолютного зла. И при этом они абсолютно здоровые люди, даже обладающие различными сверхспособностями, они не выполняют ни чьих «преступных приказов».

А советский народ в годы Великой Отечественной войны выполнял приказы Сталина. Того самого Сталина, которого эта публика считает преступником. Стало быть, и приказы преступные. Защитить свою Родину. Ни шагу назад. Преступным приказом было не отдать нацистам Москву, преступно было разбить гадину в Сталинграде, драться под Прохоровкой. И уж самое главное — штурм Берлина. Фотографии советских солдат из павшего Рейхстага — главное и неоспоримое доказательство злодеяния советского народа. Преступлением было сопротивляться приходу «европейской цивилизации» точно так же, как и в 1812 году. Преступлением было лишать потомков того самого пресловутого «баварского». А самыми главными нарушителями были те, кто своими подвигами вел за собой весь народ. Герои, о которых говорила вся страна и имена которых хранил в своем сердце каждый солдат на фронте.

Невзоровы, Бильжо, Сванидзе хотят нас всех всего этого лишить. Даже не нас, а наших детей. Это их главная цель. Нет никакой Родины и, значит, нечего защищать. Более того, это «преступно»! Есть лишь «эта страна», о которой говорить можно только пренебрежительно, ибо она в сравнении со всеми «цивилизованными» государствами не представляет из себя ничего. Так, по недоразумению доставшаяся народу России огромная часть суши, у которой нет никакой великой истории, есть только бесконечные преступления против других народов, есть только повод для стыда и раскаяния.

Разрушив историю, в том числе и такую близкую и значимую для всей страны, как история Великой Отечественной войны, можно будет легко и без особых усилий уничтожить и само государство. Пример есть под боком, где люди с промытыми мозгами, лишенные своих истории, культуры и даже языка добровольно уничтожают свою страну. Именно этого хотят и для России такие вот Невзоровы, Бильжо и Сванидзе. И не надо больше ничего другого искать в их словах и поступках.