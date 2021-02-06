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Чего хотят Сванидзе и Невзоров, оскорбляя Зою Космодемьянскую. Колонка Голоса Мордора

Чего хотят Сванидзе и Невзоров, оскорбляя Зою Космодемьянскую. Колонка Голоса Мордора

Александр Невзоров в эфире «Эха Москвы» назвал Героя Советского Союза Зою Космодемьянскую «фанатичкой, выполнявшей преступный приказ». На следующий день на том же «Эхе» его поддержал «историк, журналист и правозащитник» Николай Сванидзе.

Нападки на Зою Космодемьянскую со стороны таких людей — дело не новое. Несколько лет назад еще один персонаж из этой тусовочки — психиатр, переквалифицировавшийся в художника, некий Андрей Бильжо, обосновал подвиг Героя СССР «нездоровым психическим состоянием». Якобы девушка была больная, поэтому совершила то, что совершила. Не сильно это отличается от предположения Невзорова.

Чего хотят Сванидзе и Невзоров, оскорбляя Зою Космодемьянскую. Колонка Голоса Мордора

Нынешняя атака на Космодемьянскую связана с выходом художественного фильма о ней. Но все то, что она перенесла, не сможет передать ни один фильм. Вообще никакой. Все спецэффекты бессильны, потому тогда для Зои это было вовсе не кино, а реальная жизнь. Были пытки — причем не такие, о которых сейчас визжат «правозащитники», что, мол, кому-то пришлось поспать одну ночь в изоляторе без матраса, — реальные зверские пытки от опытных и любящих это дело нелюдей в немецкой военной форме. И далее было повешение, когда Космодемьянская произнесла свои знаменитые слова, глядя в лицо смерти.

Вот Саша Невзоров, Коля Сванидзе и Андрюша Бильжо — абсолютно здоровые люди. Ну, разве что у Сванидзе проблемы с дикцией, но он закоснелый интеллигент, труженик умственного труда и это даже его некая фишка. И преступных приказов они не выполняют, да и тогда, уверен, не стали бы выполнять. Предпочли бы сохранить здоровье и жизнь и наверняка сдались бы тем, против кого и отдавались «преступные приказы». Тогда, во времена Великой Отечественной войны, таких вот здоровых людей, нефанатиков, которые отказывались выполнять «преступные приказы», было абсолютное меньшинство. Именно поэтому наши деды и прадеды в той войне победили. Потому что были «фанатиками» и «исполняли преступные приказы».

Чего хотят Сванидзе и Невзоров, оскорбляя Зою Космодемьянскую. Колонка Голоса Мордора

Но на самом деле все объясняется крайне просто. Таким, как Невзоров, Сванидзе, Бильжо или Навальный, которого судили вчера за оскорбление ветерана Великой Отечественной войны и который полностью показал всю свою сущность, просто крайне важно обесценить пантеон героев страны. Убедить всех, что это вовсе никакие не герои, это фанатики, а их подвиги — либо результат неадекватного психического состояния, либо эти подвиги вообще выдуманы и не имеют ничего общего с реальностью. Я уже как-то писал, что именно поэтому для них важно убедить всех, особенно юное поколение, что Александр Матросов просто споткнулся, Николай Гастелло просто не смог справиться с управлением самолетом, а Зоя Космодемьянская была психически нездорова. Отражение всего этого ляжет абсолютно на всю историю Великой Отечественной и, разумеется, эту историю обесценит.

Чего хотят Сванидзе и Невзоров, оскорбляя Зою Космодемьянскую. Колонка Голоса Мордора

Эти люди не хотят, чтобы у страны были герои. Герои крайне опасны, герои мешают делать из народа послушное стадо, быдло. Героев надо заменить на что-то другое — на что-то искусственное, нереальное, но при этом яркое и привлекательное, особенно для детей, подростков. На что заменить — есть. Тот же самый Голливуд услужливо предоставляет целую россыпь кинолент с так называемыми супергероями, которые отважно по несколько раз в год спасают мир от какого-то очередного абсолютного зла. И при этом они абсолютно здоровые люди, даже обладающие различными сверхспособностями, они не выполняют ни чьих «преступных приказов».

А советский народ в годы Великой Отечественной войны выполнял приказы Сталина. Того самого Сталина, которого эта публика считает преступником. Стало быть, и приказы преступные. Защитить свою Родину. Ни шагу назад. Преступным приказом было не отдать нацистам Москву, преступно было разбить гадину в Сталинграде, драться под Прохоровкой. И уж самое главное — штурм Берлина. Фотографии советских солдат из павшего Рейхстага — главное и неоспоримое доказательство злодеяния советского народа. Преступлением было сопротивляться приходу «европейской цивилизации» точно так же, как и в 1812 году. Преступлением было лишать потомков того самого пресловутого «баварского». А самыми главными нарушителями были те, кто своими подвигами вел за собой весь народ. Герои, о которых говорила вся страна и имена которых хранил в своем сердце каждый солдат на фронте.

Чего хотят Сванидзе и Невзоров, оскорбляя Зою Космодемьянскую. Колонка Голоса Мордора

Невзоровы, Бильжо, Сванидзе хотят нас всех всего этого лишить. Даже не нас, а наших детей. Это их главная цель. Нет никакой Родины и, значит, нечего защищать. Более того, это «преступно»! Есть лишь «эта страна», о которой говорить можно только пренебрежительно, ибо она в сравнении со всеми «цивилизованными» государствами не представляет из себя ничего. Так, по недоразумению доставшаяся народу России огромная часть суши, у которой нет никакой великой истории, есть только бесконечные преступления против других народов, есть только повод для стыда и раскаяния.

Разрушив историю, в том числе и такую близкую и значимую для всей страны, как история Великой Отечественной войны, можно будет легко и без особых усилий уничтожить и само государство. Пример есть под боком, где люди с промытыми мозгами, лишенные своих истории, культуры и даже языка добровольно уничтожают свою страну. Именно этого хотят и для России такие вот Невзоровы, Бильжо и Сванидзе. И не надо больше ничего другого искать в их словах и поступках.

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