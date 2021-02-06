Анатолий Вассерман развеял ореол бессребреника Илона Маска

Американский предприниматель Илон Маск — не талантливый энтузиаст-бессребреник, готовый финансировать убыточные проекты, а рекламщик, продвигающий идею свободного рынка. Таким мнением в беседе с ФАН поделился журналист, публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман.

Собеседник прокомментировал участие Илона Маска в создании глобальной спутниковой системы Starlink. По словам эксперта, данный проект преследует в первую очередь не коммерческие, а политические цели.

«Маск — ни коим образом не бессребреник. Он вообще большую часть своей карьеры был рекламщиком, в том числе, и самого себя. Однако, за ним стоят рекламодатели. Это та группа в американском правительстве, которая считает необходимым продвигать свободный рынок. Сейчас это весьма важно для них, поскольку в последние годы такая модель демонстрирует не столько свои достоинства, сколько свои недостатки. А изъянов у него не меньше, чем преимуществ. В силу этого, во всем мире возник запрос на нерыночные методы хозяйствования и управления», — сказал Анатолий Вассерман.

Эксперт указал на конечную цель пиар-кампании, в центре которой стоит владелец компании SpaceX.

«Он раскручен для того, чтобы доказать, что нет никакой надобности в переменах, рынок справится. На самом деле, как я уже сказал, не справляется. Кроме того, за спиной Маска — колоссальные нерыночные возможности. Таким образом, Маск — не бессребреник, а рекламщик. Продвигает он даже не какой-то конкретный товар, а образ жизни и методику управления», — резюмировал политический консультант.

Ранее Анатолий Вассерман в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал о том, как американцы могут использовать систему Starlink.