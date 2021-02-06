Семья с маленьким ребенком осталась без крыши над головой из-за пожара в Судаке

Симферополь, 6 февраля. Из-за пожара, произошедшего 5 февраля по улице ул. Уральской, дом 7 в городе Судак, молодая семья с годовалым ребенком осталась практически под открытым небом. К счастью, никто из жильцов не пострадал. Подробности узнавал корреспондент ФАН.

Как сообщила пострадавшая Кристина Ломова, возгорание произошло в бане и распространилось на весь оставшийся дом. Спасти удалось только документы и некоторые вещи.

«Дом у нас двухэтажный, нижний этаж был нежилой — там просто стены бетонные и все. Мы жили на втором этаже. Второй этаж весь деревянный — сгорело все. В самой крайней комнате, куда пожар не сильно дошел, остались только вещи. Остальное все сгорело, вплоть до техники. Документы удалось спасти», — рассказала Кристина Ломова.

В понедельник семья Ломовых планирует обратиться за помощью в местную администрацию. Однако, говорит она, есть некоторые сложности.

«Дело в том, что я с дочерью в это доме не прописана, там прописаны только муж и сестра, которая не живет с нами. Но дело в том, то муж не вступил в наследство еще. Поэтому надо будет что-то решать», — добавила Ломова.

Ранее сообщалось, что недавно в Саках произошел сильный пожар на территории базы отдыха «Прибой».