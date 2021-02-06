В Госдуме призвали уделить больше внимания нравственному воспитанию молодежи

России необходимо уделять больше внимания воспитанию молодых людей через привлечение их к участию в жизни страны и сохранению нравственности. Об этом в беседе с ФАН заявил председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

Он уверен, традиционные конфессии объединяют общие ценности — милосердие, взаимная помощь, любовь к ближнему, а также считает, что в России принимают взгляды различных вероисповеданий.

«Вера даёт подлинно оптимистический взгляд в будущее. Действующее в нашей стране законодательство о свободе совести максимально учитывает интересы всех традиционных конфессий в России. Схожие духовно-нравственные ценности и уважение прав религиозных организаций дают возможность мирного духовного развития нашей страны, укрепления уникального межконфессионального мира, который не раз спасал нашу Родину во времена нашествий и помогает в преодолении таких драм, как пандемия», — отметил эксперт.

Гаврилов признался, верующие россияне столкнулись с рядом ограничений из-за коронавируса, отметив, что в период пандемии произошла консолидация институтов гражданского общества, в том числе централизованных религиозных организаций.

«Общие трудности сплотили верующих различных конфессий. Реализация единых мер государственной поддержки всех религиозных организаций традиционных конфессий способствовала объединению усилий в противостоянии современным вызовам и укреплению отношений», — сказал он.

Депутат подчеркнул, что в данный момент в Госдуме прорабатывается вопрос о введении запрета на участие в деятельности религиозной группы лицам, в отношении которых судом принято решение о наличии признаков экстремистской деятельности.

«Попытки осуществления расколов внутри российского межконфессионального общества, безусловно, происходят. Мы работаем над проблемой с целью недопущения вовлечения участников религиозной группы в экстремистскую деятельность», — отметил политик.

Гаврилов подчеркнул, что должное духовное воспитание нужно прививать с юности.

«Нам следует уделять больше внимания вопросам воспитания молодежи, причем делать это не путем запретов и барьеров, а путем привлечения молодого поколения к прямому участию в жизни страны, к сохранению и приумножению традиционных нравственных ценностей», — заключил он.

Ранее в интервью ФАН первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Иван Сухарев рассказал, чему мир может поучиться у России.