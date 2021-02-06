Анатолий Вассерман указал, как американцы могут использовать систему Starlink

Проект Starlink нужен для того, чтобы обойти государственное регулирование интернет-доступа в других странах. Таким мнением поделился в беседе с ФАН журналист, публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман.

Эксперт прокомментировал сообщения СМИ о том, что компания SpaceX перенесла запуск Falcon 9 с новой группой интернет-спутников Starlink. Собеседник Федерального агентства новостей уверен, что у американцев есть причина продолжать воплощение проекта, несмотря на все задержки и прочие неурядицы.

«Полагаю, денег в это вложат немерено, именно для того, чтобы легче было организовывать массовые безобразия. Скорее всего, воплотить идею получится, причем не ради коммерческих, а политических целей. Думаю, нам надо уже сейчас думать о том, как себя вести в условиях, когда впаривать всякую фигню будут не просто, как говорится, из каждого утюга, а прямо с неба», — сообщил журналист.

Анатолий Вассерман предположил, для чего именно американцам может быть необходима глобальная спутниковая система для доступа к Интернету.

«Думаю, это нужно для того, чтобы обойти государственное регулирование доступа в Сеть. Например, знаменитая «великая китайская пожарная стена» («Великий китайский файрвол». — Прим. ФАН), блокирующая очень многие, запрещенные в этой стране, ресурсы. Фактически этот запрет можно обойти (но достаточно сложно) для того, чтобы большинство граждан этим не занималось», — заметил публицист.

Кроме того, Вассерман вспомнил другую похожую инициативу западных специалистов.

«Подобным образом американцы много лет разрабатывали систему прямой связи со смартфона на смартфон для того, чтобы иметь возможность координировать какие-нибудь массовые безобразия в тех случаях, когда государство отключает Интернет в том месте, где такие беспорядки происходят», — подытожил политический консультант.

Ранее Анатолий Вассерман в беседе с ФАН объяснил, почему система Starlink потеряла актуальность в коммерческом плане.