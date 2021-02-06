Спасение от кибермошенничества: ФАН о том, как уберечь деньги на банковской карте

Заявления от граждан о мошенничестве в сфере электронных платежей в правоохранительные органы поступают ежедневно. Число регистрируемых обманов в Сети резко возросло с началом режима самоизоляции и сохраняет отрицательную динамику. На днях жертвой кибермошенников едва не стал корреспондент ФАН, ответив на незнакомый номер с московским городским кодом 495. О том, к каким уловкам прибегают любители легкой наживы и как предотвратить хищение денежных средств, корреспондент выяснил у представителей МВД и сотрудников банков.

Неутешительная статистика

«За прошлый год в республике зарегистрировано свыше 4000 преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, что практически в два раза больше, чем в 2019 году. Особой атаке в этой связи подверглись клиенты банков. В отношении держателей пластиковых карт в 2020 году совершено более 1800 преступлений, что на 370% больше, чем в позапрошлом году. Основные категории преступлений ― это кражи и мошенничества», ― рассказал прокурор отдела управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Республики Крым Владимир Тепляков.

По мнению эксперта, на криминогенную ситуацию в республике, как и во всей стране, повлияла пандемия и режим самоизоляции ― преступники фактически перебрались с улиц в Сеть.

Неутешительной выглядит и статистика самих финансовых учреждений. Так, по данным Центрального банка РФ, в III квартале 2020 года банки выявили свыше 10 тысяч телефонных номеров, с которых мошенники звонили владельцам счетов и карт. Это в два раза больше, чем за тот же период прошлого года.

Резко выросло и количество фальшивых сайтов финансовых учреждений. С июля по сентябрь Банк России обнаружил в Интернете 375 лжебанков — почти в три раза больше, чем за те же три месяца 2019 года.

Вселить страх, усыпить бдительность

Все действия мошенников направлены на то, чтобы получить доступ к персональным данным клиента, реквизитам и секретным данным банковской карты, с которой позже можно будет списать средства. Стандартная схема может даже включать звонки якобы с официальных номеров банка.

Часто мошенники обращаются к собеседнику по имени и отчеству, могут назвать фамилию и даже номер и срок действия карты. Эти сведения они, как правило, получают заранее из открытых источников, например, из социальных сетей, чтобы максимально втереться в доверие и усыпить бдительность.

Быстрые и уверенные формулировки, использование профессиональных терминов в разговоре, фоновая имитация звуков оживленного колл-центра — это методы психологического давления на потенциальную жертву, нередко применяемые в ходе кибератаки.

Например, в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей лжесотрудник банка РНКБ сообщил, что по карте проводится подозрительный платеж на крупную сумму. Остановить его можно, если вы назовете номер карты, указанный на лицевой стороне, либо номер банковского договора.

По данным правоохранительных органов, распространенным способом интернет-мошенничества стали и фальшивые сайты государственных органов. Некоторые из них предлагают получить компенсационные выплаты из федерального бюджета, иные — рассылают уведомления о необходимости оплатить штраф за то или иное нарушение ограничительных мер или предлагают приобрести дефицитные лекарственные средства якобы от коронавируса.

Как правило, механизм совершения таких преступлений прост и основан на психологии страха и неожиданности.

«Аферисты запугивают и торопят клиента, давят на его эмоции и уверяют, что случится что-то непоправимое, поэтому люди часто не успевают сориентироваться и отправляют в ответ свои персональные данные и данные банковских карт. Если мошенникам удается узнать нужную им информацию, они получают доступ к счету и снимают с него деньги», — отмечают специалисты в области раскрытия данных преступлений.

Отслеживанием подобных сайтов занимаются специально созданные в правоохранительных органах подразделения, а их блокировку обеспечивает Роскомнадзор.

Что ждет преступников после разоблачения

К счастью, сегодня растет количество раскрытых преступлений.

«К примеру, в прошлом году в республике пресечена преступная деятельность ранее судимого жителя Самарской области, который, представляясь сотрудником банка, совершил 59 преступлений, в том числе в отношении крымчан. Прокурором в отношении данного лица утверждено обвинительное заключение, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Ждем приговора суда», — рассказал прокурор Владимир Тепляков.

За мошенничество в сфере электронных платежей предусмотрена уголовная ответственность. Максимальным наказанием для преступников может стать лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

При этом скорость разоблачения злоумышленника во многом зависит от расторопности его жертвы. Сотрудники МВД призывают не тянуть с обращением в полицию.

Как не стать жертвой киберпреступников

«Во всех случаях совершения хищения денежных средств необходимо обращаться в ближайший отдел полиции и требовать принять от вас заявление. Отказать вам не могут. Если у вас заявление не примут по каким-то причинам, то необходимо незамедлительно обратиться за помощью к прокурору. Во всех прокуратурах организован ежедневный прием граждан, обращение можно также направить по электронной почте», ― призывает прокурор.

Ряд мер для профилактики кибератак предлагают и сами банки. Чтобы максимально себя обезопасить, никогда и никому не сообщайте личные данные, реквизиты карты и секретную информацию: CVC/CVV — трехзначный код на оборотной стороне карты, коды из SMS и ПИН-коды.

«Спрашивать по телефону персональную информацию и секретную информацию о банковской карте клиента сотрудники банка не имеют права ни при каких условиях. Не стоит перезванивать и отправлять SMS на незнакомые номера, переходить по ссылкам из подозрительных сообщений. Даже если на телефоне высветился номер банка или звонящий представляется сотрудником финансовой организации — в случае малейших сомнений прекратите разговор и самостоятельно перезвоните в свой банк на его официальный номер. Набирать его необходимо вручную», ― сообщили в пресс-службе отделения по Республике Крым Южного ГУ Банка России.

Если же со счета, к которому привязана карта, деньги все же были списаны, следует сразу позвонить по номеру на обороте карты, сообщить о мошеннической операции и заблокировать карту. Далее нужно обратиться в отделение финансового учреждения и попросить выписку по счету, написать заявление о несогласии с операцией. Экземпляр заявления с отметкой о приеме банка нужно сохранить. Учреждение рассмотрит заявление в течение 30 дней. Если операция была международной ― в течение 60 дней. Также можно оставить свою жалобу на сайте банка, в интернет-приемной и обязательно обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

Ранее ФАН рассказывал, что МВД РФ объявило о разработке мобильного приложения против мошенников.