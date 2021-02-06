Нидерланды не считают Украину виновной в катастрофе MH17

Гаага, 6 февраля. Правительство Нидерландов приняло решение не расследовать ситуацию с незакрытым воздушным пространством Украины в день крушения Boeing рейса MH17.

Фонд безопасности полетов подготовил отчет, проанализировав крушения гражданских самолетов в зонах боевых действий. Независимые эксперты пришли к выводу, что сейчас у следствия нет достаточных оснований для привлечения к ответственности украинского руководства.

Изучение этих материалов инициировал парламент Нидерландов в 2019 году. Отмечается, что ответственные за воздушное пространство украинские власти не были осведомлены об угрозе для самолетов гражданской авиации.

Ранее по поводу хода расследования причин катастрофы высказался технический эксперт Юрий Антипов. Он доказал ошибочность версии СБУ.